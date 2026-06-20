Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити
Чемпионат мира
20 июня 2026, 04:27 | Обновлено 20 июня 2026, 04:42
162
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити

На 45+3-й минуте селесао забили третий гол в ворота команды Гаити в матче 2-го тура ЧМ-2026

20 июня 2026, 04:27 | Обновлено 20 июня 2026, 04:42
162
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Звездный вингер сборной Бразилии Винисисус Жуниор отличился в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.

Винисиус забил гол на 45+3-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу селесао. Результативную передачу на Вини отдал Лукас Пакета.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Винисиус Жуниор в этой встрече также отдал ассист на Матеуса Кунью, который оформил первые два мяча в врота Гаити.

Для Вини это второй гол на ЧМ-2026. В первом туре он забил команде Марокко (1:1).

Бразилия выиграла первый тайм у Гаити со счетом 3:0. Встреча стартовала 20 июня в 03:30 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Винисиус Жуниор счет до разгромного перевес Бразилии над Гаити

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ВИДЕО. Сборная Турции пропустила от Парагвая уже на 2-й минуте матча ЧМ!
Таблица ЧМ-2026. Бразилия и Марокко фактически обеспечили выход в плей-офф
Стала известна первая сборная, которая выбыла из борьбы за плей-офф ЧМ-2026
видео голов и обзор Винисиус Жуниор сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гранды УПЛ устроили борьбу за футболиста. Выберет Динамо или Шахтер?
Футбол | 20 июня 2026, 04:32 0
Гранды УПЛ устроили борьбу за футболиста. Выберет Динамо или Шахтер?
Гранды УПЛ устроили борьбу за футболиста. Выберет Динамо или Шахтер?

На Виталия Латурнуса претендуют ведущие команды УПЛ

Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Футбол | 19 июня 2026, 12:24 8
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина

Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»

Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Футбол | 19.06.2026, 09:16
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины
Футбол | 19.06.2026, 22:02
Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины
Известный клуб отказался от одной из крупнейших звезд сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
18.06.2026, 06:59 8
Бокс
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
19.06.2026, 22:22 2
Бокс
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 1
Бокс
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем