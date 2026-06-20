ВИДЕО. Винисиус Жуниор довел до разгромного перевес Бразилии над Гаити

Звездный вингер сборной Бразилии Винисисус Жуниор отличился в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.

Винисиус забил гол на 45+3-й минуте, сделав счет 3:0 в пользу селесао. Результативную передачу на Вини отдал Лукас Пакета.

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Винисиус Жуниор в этой встрече также отдал ассист на Матеуса Кунью, который оформил первые два мяча в врота Гаити.

Для Вини это второй гол на ЧМ-2026. В первом туре он забил команде Марокко (1:1).

Бразилия выиграла первый тайм у Гаити со счетом 3:0. Встреча стартовала 20 июня в 03:30 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Винисиус Жуниор счет до разгромного перевес Бразилии над Гаити

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine