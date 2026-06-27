ГРИЦАЙ – о Месси, Роналду и других звездах чемпионата мира

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал яркую игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира, а также высказался о других звездных командах и знаменитых игроках на мундиале-2026.

– Александр, какие у вас впечатления от игры Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира?

– Честно говоря, я всегда был поклонником Месси. Мне всегда нравилась его талантливая игра. Я считаю аргентинца лучшим футболистом. Но и все прекрасно знают, что Роналду тоже является великим футболистом. У каждого свое мнение. Но, по моему субъективному мнению, Месси все-таки лучше.

– Опять актуальна гонка Месси и Роналду! Снова аргентинец и португалец соревнуются на одном турнире.

– Да-да. Все то же самое, что и четыре года назад. Месси и Роналду соперничают уже достаточное количество времени.

– Как думаете, Месси и Роналду еще забьют на этом мундиале?

– Думаю, что, конечно, Лионель и Криштиану еще забьют. Надеюсь на это. Месси и Роналду – это все-таки великие футболисты. Аргентинец и португалец играют на таком чемпионате мира! И им надо войти в историю еще прочнее.



– Месси также побил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира. Лео в один из самых важных эпизодов карьеры все-таки доказал, что он очень великий?

– Да. Уже три года как Месси уехал в США. Некоторые думают, что MLS – это проходной чемпионат. Хотя он далеко не проходной. Но MLS за океаном, мы в основном матчи европейских чемпионатов смотрим. Роналду тоже в Саудовскую Аравию уехал. Аргентинец и португалец присоединились к своим командам, вернулись через четыре года на чемпионат мира и продолжают забивать.

– С такой формой можно возвращать Месси и Роналду в «Барсу» и «Реал»?

– Да-да (смеется). Я думаю, что Месси не помешает «Барсе».

– Лео, наверное, правильно сделал, что перешел в «Интер» Майами как раз перед чемпионатом мира в США, Мексике и Канаде?

– Кстати, да. Возможно, это был заранее продуманный шаг. Пишут, что и Дэвид Бекхэм продумал этот трансфер.

– Еще вот, например, Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и Винисиус много забили в групповом раунде. Тоже доказывают свой топовый уровень?

– Конечно. Они и в своих чемпионатах забивают. И за сборные тоже. В их качестве сомневаться не нужно. Эти футболисты тоже являются великими голеадорами. Я думаю, они и продолжат еще забивать.

– Какие сборные вас еще удивили на данный момент?

– Если взять конкретно какую-то одну игру, которая мне очень сильно понравилась, то я бы выделил для себя, наверное, второй тайм поединка Англия – Хорватия. Включились англичане либо выключились хорваты – это уже вопрос. Но за доминированием англичан интересно было наблюдать, честно говоря. Хорватия все-таки является сильным соперником. Когда англичане включили мегаскорости, сразу хорватам стало непросто против них играть.



– Тренеры какие-то произвели на вас впечатление?

– Можно выделить тренеров тех сборных, которые сделали сенсации. Но такое особенное что-то пока что не выделю. Вот, например, когда я «Барселону» с Гвардиолой первый раз увидел, то тогда сказал: «Ого! Так можно играть!?». Хотя чемпионат мира в принципе достаточно интересный.

– По вашему мнению, у каких сборных на данный момент лучшие шансы на чемпионство?

– По моему мнению, выделяются Франция, Испания и Аргентина. Удивился результату матча Эквадор – Германия, первый тайм которого я посмотрел.

– Германия, может, не на максимуме сыграла с Эквадором?

– Германия выиграла два стартовых матча. И во втором тайме заключительного поединка группового раунда немцы наверняка полностью не выложились, имея уже такой результат. О сборной Германии говорят, что играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. Германию списывать со счетов нельзя. Поэтому Германию выделю. Бразилия наверняка тоже будет бороться за титул. И, кстати, у сборной США интересная команда. И именно игра американской сборной мне очень понравилась. Они хорошо прессингуют и в целом у них качественная команда.