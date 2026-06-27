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  4. Лионель СКАЛОНИ: «Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных»
Чемпионат мира
27 июня 2026, 08:51 |
372
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Лионель СКАЛОНИ: «Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных»

Главный тренер сборной Аргентины поделился ожиданиями от матча третьего тура ЧМ-2026

27 июня 2026, 08:51 |
372
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Лионель СКАЛОНИ: «Месси начнет матч с Иорданией на скамейке запасных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопросы журналистов перед матчем третьего тура чемпионата мира против команди Иордании:

Первый вопрос: будет ли играть Лионель Месси? Второй: каким будет состав команды?

– Прежде чем ответить, Энрике, я немного побуду серьезным. Спасибо за то, что вы так сильно поддерживаете венесуэльский народ (Венесуэла переживает масштабную чрезвычайную ситуацию, вызванную мощными землетрясениями – прим).

Честно говоря, я не могу поверить тому, что вижу на этих фотографиях. Очень грустно, очень. В общем, я просто хочу крепко обнять их, потому что они действительно переживают очень трудные времена.

Будем надеяться, что вся поддержка, которую они могут получить, все страны, которые могут протянуть руку помощи, будут приняты с распростертыми объятиями, и с нашей стороны, большие объятия всему венесуэльскому народу.

Лео начнет матч на скамейке запасных. У меня уже подтвержден состав команды, но мы объявим об этом завтра. Он будет играть. Скорее всего, выйдет во втором тайме

На этом чемпионате мира нам удалось увидеть совершенно разные подходы к футболу: кто-то играет на контратаках, кто-то делает ставку на атаки, кто-то использует тактический футбол. Какой подход у вас?

– Мы рассматриваем разные способы построения игры, которые в итоге приводят к определенному результату. Например, мы играем и с позиции силы, и можем использовать контратаки.

Я не люблю радикально менять стиль игры. В конце концов, можно внести некоторые нюансы, что-то добавить, но радикально менять игру нельзя, потому что это не наша суть.

Как всегда было в футболе, нет одного способа победить, и на этом чемпионате мира мы видим, что есть команды, которые играют по-разному, и все они добиваются результатов.

– Как вам руководить командой, когда конкуренция настолько высокая, что есть возможность выбрать любых футболистов и поставить их в стартовый состав?

– Те ребята, которые будут играть завтра, заслуживают того, чтобы выйти на поле. Они являются частью сборной, частью процесса, который мы строим. Огромная и большая заслуга во всем, что было сделано, благодаря им, благодаря этим парням, которые, когда не играют, первыми приходят на тренировку.

Когда у меня есть возможность дать им минуты, я даю их, потому что верю, что они этого заслуживают. Они отличные игроки, и мое желание как тренера – чтобы команда показала лучшую игру.

– Аргентина подходит к матчу третьего тура группового этапа со всеми выполненными задачами. Это ставит вас в сравнительно выгодное положение или нет?

– Когда мы играет в этой футболке, не имеет значения, нужны ли нам очки, или нет. Нам нужно побеждать в каждом матче. Так что с этой точки зрения для меня ничего не меняется. Мы находимся в том же положении, что и в первый день чемпионата, с нетерпением ожидая увидеть ребят и с тревогой анализируя соперника.

– С каким соперником вы бы предпочли встретиться дальше?

– Говорить, кого бы мы предпочли, было бы полным неуважением. Я бы предпочел, чтобы чемпионат мира закончился завтра и чтобы мы стали чемпионами.

– Вы собираетесь воспользоваться предстоящим матчем, чтобы попробовать другую тактическую систему?

– Да, если мы увидим, что у нас возникнут трудности. Потому что иногда эта система подразумевает, что если вы играете с четырьмя защитниками, это означает, что вам нужно двигаться по-другому, чем когда у вас есть пять игроков в обороне.

Как вы собираетесь играть проти Иордании и анализировали ли вы игровую схему этой сборной?

– Это хорошая команда, которая проиграла Алжиру на последних минутах, хотя и побеждала до того. Алжир перевернул игру двумя стандартными положениями, но до этогосчет был равным. То же самое с Австрией.

Это хороший соперник, мы совсем не самоуверенны, но у нас есть своё оружие. Мы попробуем немного изменить тактику по сравнению с тем, что делали в прошлом матче, потому что на поле выйдут другие игроки.

Мы попытаемся контролировать мяч и доминировать над соперником за счет владения, необходимо противостоять их контратакам, потому что у них очень хорошо получается играть с тремя нападающими; они очень быстрые.

Турнирная таблица в квартете J перед третьим туром:

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6
2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Алжир 2 1 0 1 2 - 4 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
4 Иордания 2 0 0 2 2 - 5 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
Полная таблица

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Иордании по футболу Лионель Скалони Лионель Месси пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: ФИФА
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Це розумно - дати Мессі і відпочити, і шанс збільшити кількість голів, коли йорданці вже фізично підсядуть...
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