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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 15:29 | Обновлено 27 июня 2026, 15:30
532
0

Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной

Арда Туран может покинуть донецкий клуб и возглавить сборную Турции

27 июня 2026, 15:29 | Обновлено 27 июня 2026, 15:30
532
0
Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран может возглавить сборную Турции.

По информации СМИ, 39-летний специалист рассматривается как новый тренер турецкой национальной команде на замну Винченцо Монтелле. Президентом турецкой федерации футбола может стать Фатих Терим.

Сборная Турции вылетела с чемпионата мира по итогам группового этапа, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе с США, Австралией и Парагваем.

Арда Туран работает с «Шахтером» с лета 2025 года. он успел завоевать титул УПЛ и дойти до полуфинала Лиги конференций, где его подопечные уступили Лиги конференций.

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Арда Туран сборная Турции по футболу Шахтер Донецк назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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