Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран может возглавить сборную Турции.

По информации СМИ, 39-летний специалист рассматривается как новый тренер турецкой национальной команде на замну Винченцо Монтелле. Президентом турецкой федерации футбола может стать Фатих Терим.

Сборная Турции вылетела с чемпионата мира по итогам группового этапа, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе с США, Австралией и Парагваем.

Арда Туран работает с «Шахтером» с лета 2025 года. он успел завоевать титул УПЛ и дойти до полуфинала Лиги конференций, где его подопечные уступили Лиги конференций.