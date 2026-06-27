Украинский топ-клуб может остаться без тренера. Его ожидают в сборной
Арда Туран может покинуть донецкий клуб и возглавить сборную Турции
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран может возглавить сборную Турции.
По информации СМИ, 39-летний специалист рассматривается как новый тренер турецкой национальной команде на замну Винченцо Монтелле. Президентом турецкой федерации футбола может стать Фатих Терим.
Сборная Турции вылетела с чемпионата мира по итогам группового этапа, набрав 3 очка и заняв последнее место в группе с США, Австралией и Парагваем.
Арда Туран работает с «Шахтером» с лета 2025 года. он успел завоевать титул УПЛ и дойти до полуфинала Лиги конференций, где его подопечные уступили Лиги конференций.
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