Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 12:41 | Обновлено 27 июня 2026, 12:42
708
0

Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27

Старт чемпионата Украины запланирован на 1 августа, а окончание – 4 июня

27 июня 2026, 12:41 | Обновлено 27 июня 2026, 12:42
708
0
Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27
УПЛ
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Утвержден календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.

Базовой датой стартового, 1-го тура определено 1 августа. До завершения 2026 года команды проведут 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря.

Вторая часть сезона начнется 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура. Заключительный, 30-й тур чемпионата должен состояться 4 июня 2027 года.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют между собой в 12-м туре 7 ноября 2026 года (на поле горняков) и в 27-м туре 15 мая 2027 года (в Киеве).

Календарь УПЛ сезона 2026/27

1-й тур. 01.08.2026

  • Кривбасс – Карпаты
  • Буковина – ЛНЗ
  • Динамо – Левый Берег
  • Заря – Колос
  • Харьков – Верес
  • Кудровка – Шахтер
  • Черноморец – Полесье
  • Эпицентр – Оболонь

2-й тур. 08.08.2026

  • Буковина – Оболонь
  • Верес – Динамо
  • Заря – Кривбасс
  • Левый Берег – Кудровка
  • Полесье – Харьков
  • Карпаты – ЛНЗ
  • Черноморец – Колос
  • Эпицентр – Шахтер

3-й тур. 15.08.2026

  • Динамо – Колос
  • Полесье – Заря
  • Кривбасс – Левый Берег
  • Харьков – Шахтер
  • Эпицентр – Верес
  • Кудровка – Оболонь
  • ЛНЗ – Черноморец
  • Карпаты – Буковина

4-й тур. 29.08.2026

  • Заря – Харьков
  • Левый Берег – Карпаты
  • ЛНЗ – Верес
  • Кудровка – Эпицентр
  • Шахтер – Полесье
  • Черноморец – Кривбасс
  • Колос – Оболонь
  • Буковина – Динамо

5-й тур. 05.09.2026

  • Черноморец – Левый Берег
  • Харьков – Оболонь
  • Верес – Заря
  • Полесье – Кудровка
  • Динамо – ЛНЗ
  • Кривбасс – Колос
  • Эпицентр – Буковина
  • Карпаты – Шахтер

6-й тур. 12.09.2026

  • Кривбасс – Харьков
  • Верес – Кудровка
  • Левый Берег – Полесье
  • ЛНЗ – Оболонь
  • Колос – Карпаты
  • Шахтер – Черноморец
  • Динамо – Эпицентр
  • Буковина – Заря

7-й тур. 19.09.2026

  • Карпаты – Верес
  • Кудровка – Колос
  • Полесье – Кривбасс
  • Шахтер – ЛНЗ
  • Черноморец – Оболонь
  • Эпицентр – Левый Берег
  • Харьков – Буковина
  • Заря – Динамо

8-й тур. 10.10.2026

  • ЛНЗ – Кудровка
  • Буковина – Полесье
  • Оболонь – Кривбасс
  • Колос – Эпицентр
  • Черноморец – Харьков
  • Верес – Шахтер
  • Динамо – Карпаты
  • Левый Берег – Заря

9-й тур. 17.10.2026

  • Полесье – Динамо
  • Кривбасс – ЛНЗ
  • Оболонь – Верес
  • Шахтер – Колос
  • Заря – Черноморец
  • Карпаты – Эпицентр
  • Кудровка – Буковина
  • Харьков – Левый Берег

10-й тур. 24.10.2026

  • Левый Берег – ЛНЗ
  • Буковина – Кривбасс
  • Полесье – Оболонь
  • Верес – Колос
  • Черноморец – Карпаты
  • Эпицентр – Харьков
  • Шахтер – Заря
  • Динамо – Кудровка

11-й тур. 31.10.2026

  • Кривбасс – Динамо
  • Оболонь – Шахтер
  • Колос – Полесье
  • Верес – Черноморец
  • Заря – Эпицентр
  • Карпаты – Кудровка
  • Левый Берег – Буковина
  • ЛНЗ – Харьков

12-й тур. 07.11.2026

  • Оболонь – Левый Берег
  • Буковина – Колос
  • Кудровка – Черноморец
  • Эпицентр – Кривбасс
  • Шахтер – Динамо
  • Харьков – Карпаты
  • Заря – ЛНЗ
  • Полесье – Верес

13-й тур. 21.11.2026

  • Колос – Харьков
  • Черноморец – Эпицентр
  • Левый Берег – Шахтер
  • Карпаты – Заря
  • Верес – Буковина
  • Динамо – Оболонь
  • Кривбасс – Кудровка
  • ЛНЗ – Полесье

14-й тур. 28.11.2026

  • Динамо – Черноморец
  • Эпицентр – ЛНЗ
  • Шахтер – Буковина
  • Карпаты – Полесье
  • Оболонь – Заря
  • Левый Берег – Колос
  • Кудровка – Харьков
  • Кривбасс – Верес

15-й тур. 05.12.2026

  • Полесье – Эпицентр
  • Шахтер – Кривбасс
  • Оболонь – Карпаты
  • Буковина – Черноморец
  • Харьков – Динамо
  • Заря – Кудровка
  • Верес – Левый Берег
  • ЛНЗ – Колос

16-й тур. 12.12.2026

  • Шахтер – Кудровка
  • Карпаты – Кривбасс
  • ЛНЗ – Буковина
  • Левый Берег – Динамо
  • Колос – Заря
  • Верес – Харьков
  • Полесье – Черноморец
  • Оболонь – Эпицентр

17-й тур. 27.02.2027

  • ЛНЗ – Карпаты
  • Оболонь – Буковина
  • Динамо – Верес
  • Кривбасс – Заря
  • Кудровка – Левый Берег
  • Харьков – Полесье
  • Колос – Черноморец
  • Шахтер – Эпицентр

18-й тур. 06.03.2027

  • Буковина – Карпаты
  • Колос – Динамо
  • Заря – Полесье
  • Левый Берег – Кривбасс
  • Шахтер – Харьков
  • Верес – Эпицентр
  • Оболонь – Кудровка
  • Черноморец – ЛНЗ

19-й тур. 13.03.2027

  • Динамо – Буковина
  • Харьков – Заря
  • Карпаты – Левый Берег
  • Верес – ЛНЗ
  • Эпицентр – Кудровка
  • Полесье – Шахтер
  • Кривбасс – Черноморец
  • Оболонь – Колос

20-й тур. 20.03.2027

  • Заря – Верес
  • Левый Берег – Черноморец
  • Оболонь – Харьков
  • Кудровка – Полесье
  • ЛНЗ – Динамо
  • Колос – Кривбасс
  • Буковина – Эпицентр
  • Шахтер – Карпаты

21-й тур. 03.04.2027

  • Полесье – Левый Берег
  • Харьков – Кривбасс
  • Кудровка – Верес
  • Оболонь – ЛНЗ
  • Карпаты – Колос
  • Черноморец – Шахтер
  • Эпицентр – Динамо
  • Заря – Буковина

22-й тур. 10.04.2027

  • Буковина – Харьков
  • Верес – Карпаты
  • Колос – Кудровка
  • Кривбасс – Полесье
  • ЛНЗ – Шахтер
  • Оболонь – Черноморец
  • Левый Берег – Эпицентр
  • Динамо – Заря

23-й тур. 17.04.2027

  • Шахтер – Верес
  • Кудровка – ЛНЗ
  • Полесье – Буковина
  • Кривбасс – Оболонь
  • Эпицентр – Колос
  • Харьков – Черноморец
  • Карпаты – Динамо
  • Заря – Левый Берег

24-й тур. 24.04.2027

  • Буковина – Кудровка
  • Динамо – Полесье
  • ЛНЗ – Кривбасс
  • Верес – Оболонь
  • Колос – Шахтер
  • Черноморец – Заря
  • Эпицентр – Карпаты
  • Левый Берег – Харьков

25-й тур. 01.05.2027

  • Оболонь – Полесье
  • ЛНЗ – Левый Берег
  • Кривбасс – Буковина
  • Колос – Верес
  • Карпаты – Черноморец
  • Харьков – Эпицентр
  • Заря – Шахтер
  • Кудровка – Динамо

26-й тур. 08.05.2027

  • Харьков – ЛНЗ
  • Динамо – Кривбасс
  • Шахтер – Оболонь
  • Полесье – Колос
  • Черноморец – Верес
  • Эпицентр – Заря
  • Кудровка – Карпаты
  • Буковина – Левый Берег

27-й тур. 15.05.2027

  • Кривбасс – Эпицентр
  • Левый Берег – Оболонь
  • Колос – Буковина
  • Черноморец – Кудровка
  • Динамо – Шахтер
  • Карпаты – Харьков
  • ЛНЗ – Заря
  • Верес – Полесье

28-й тур. 22.05.2027

  • Оболонь – Динамо
  • Харьков – Колос
  • Эпицентр – Черноморец
  • Шахтер – Левый Берег
  • Заря – Карпаты
  • Буковина – Верес
  • Кудровка – Кривбасс
  • Полесье – ЛНЗ

29-й тур. 29.05.2027

  • Колос – Левый Берег
  • Черноморец – Динамо
  • ЛНЗ – Эпицентр
  • Буковина – Шахтер
  • Полесье – Карпаты
  • Заря – Оболонь
  • Харьков – Кудровка
  • Верес – Кривбасс

30-й тур. 04.06.2027

  • Черноморец – Буковина
  • Эпицентр – Полесье
  • Кривбасс – Шахтер
  • Карпаты – Оболонь
  • Динамо – Харьков
  • Кудровка – Заря
  • Левый Берег – Верес
  • Колос – ЛНЗ
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с сыном легенды Динамо
ФОТО. Леандру Андраде присоединился к Полесью
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с опытным украинцем
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу календарь жеребьевка Динамо Киев Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Харьков Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Карпаты Львов Эпицентр Каменец-Подольский Верес Ровно Оболонь Киев Кудровка Левый Берег Киев Черноморец Одесса Буковина Черновцы расписание даты и время матчей
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Волейбол | 26 июня 2026, 19:42 10
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место
Турнирная таблица Лиги наций. Украина вышла на первое место

«Сине-желтые» заняли 1-е место в таблице

Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26 июня 2026, 21:21 0
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика

Промоутер похвалил Александра за правильное решение

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27.06.2026, 08:00
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Футбол | 27.06.2026, 10:47
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Футбол | 27.06.2026, 12:28
Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Экс-голкипер Карпат: «Вратари – самое слабое звено на чемпионате мира»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф: уже 13 сборных вышли в 1/16 финала
25.06.2026, 09:00 1
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
27.06.2026, 06:32 2
Бокс
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
Таблица ЧМ. Группа I: Франция – первая, уже известен соперник Норвегии
26.06.2026, 23:59
Футбол
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
В трансфере Цыганкова поставлена ​​жирная точка
26.06.2026, 10:53 12
Футбол
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
Третья победа подряд! Украина в четырех сетах обыграла Канаду
26.06.2026, 19:35 28
Волейбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 29
Футбол
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
ЧМ-2026. Определились 19 из 32 участников плей-офф: сетка турнира
26.06.2026, 09:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем