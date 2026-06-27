Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27
Старт чемпионата Украины запланирован на 1 августа, а окончание – 4 июня
Утвержден календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.
Базовой датой стартового, 1-го тура определено 1 августа. До завершения 2026 года команды проведут 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря.
Вторая часть сезона начнется 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура. Заключительный, 30-й тур чемпионата должен состояться 4 июня 2027 года.
Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют между собой в 12-м туре 7 ноября 2026 года (на поле горняков) и в 27-м туре 15 мая 2027 года (в Киеве).
Календарь УПЛ сезона 2026/27
1-й тур. 01.08.2026
- Кривбасс – Карпаты
- Буковина – ЛНЗ
- Динамо – Левый Берег
- Заря – Колос
- Харьков – Верес
- Кудровка – Шахтер
- Черноморец – Полесье
- Эпицентр – Оболонь
2-й тур. 08.08.2026
- Буковина – Оболонь
- Верес – Динамо
- Заря – Кривбасс
- Левый Берег – Кудровка
- Полесье – Харьков
- Карпаты – ЛНЗ
- Черноморец – Колос
- Эпицентр – Шахтер
3-й тур. 15.08.2026
- Динамо – Колос
- Полесье – Заря
- Кривбасс – Левый Берег
- Харьков – Шахтер
- Эпицентр – Верес
- Кудровка – Оболонь
- ЛНЗ – Черноморец
- Карпаты – Буковина
4-й тур. 29.08.2026
- Заря – Харьков
- Левый Берег – Карпаты
- ЛНЗ – Верес
- Кудровка – Эпицентр
- Шахтер – Полесье
- Черноморец – Кривбасс
- Колос – Оболонь
- Буковина – Динамо
5-й тур. 05.09.2026
- Черноморец – Левый Берег
- Харьков – Оболонь
- Верес – Заря
- Полесье – Кудровка
- Динамо – ЛНЗ
- Кривбасс – Колос
- Эпицентр – Буковина
- Карпаты – Шахтер
6-й тур. 12.09.2026
- Кривбасс – Харьков
- Верес – Кудровка
- Левый Берег – Полесье
- ЛНЗ – Оболонь
- Колос – Карпаты
- Шахтер – Черноморец
- Динамо – Эпицентр
- Буковина – Заря
7-й тур. 19.09.2026
- Карпаты – Верес
- Кудровка – Колос
- Полесье – Кривбасс
- Шахтер – ЛНЗ
- Черноморец – Оболонь
- Эпицентр – Левый Берег
- Харьков – Буковина
- Заря – Динамо
8-й тур. 10.10.2026
- ЛНЗ – Кудровка
- Буковина – Полесье
- Оболонь – Кривбасс
- Колос – Эпицентр
- Черноморец – Харьков
- Верес – Шахтер
- Динамо – Карпаты
- Левый Берег – Заря
9-й тур. 17.10.2026
- Полесье – Динамо
- Кривбасс – ЛНЗ
- Оболонь – Верес
- Шахтер – Колос
- Заря – Черноморец
- Карпаты – Эпицентр
- Кудровка – Буковина
- Харьков – Левый Берег
10-й тур. 24.10.2026
- Левый Берег – ЛНЗ
- Буковина – Кривбасс
- Полесье – Оболонь
- Верес – Колос
- Черноморец – Карпаты
- Эпицентр – Харьков
- Шахтер – Заря
- Динамо – Кудровка
11-й тур. 31.10.2026
- Кривбасс – Динамо
- Оболонь – Шахтер
- Колос – Полесье
- Верес – Черноморец
- Заря – Эпицентр
- Карпаты – Кудровка
- Левый Берег – Буковина
- ЛНЗ – Харьков
12-й тур. 07.11.2026
- Оболонь – Левый Берег
- Буковина – Колос
- Кудровка – Черноморец
- Эпицентр – Кривбасс
- Шахтер – Динамо
- Харьков – Карпаты
- Заря – ЛНЗ
- Полесье – Верес
13-й тур. 21.11.2026
- Колос – Харьков
- Черноморец – Эпицентр
- Левый Берег – Шахтер
- Карпаты – Заря
- Верес – Буковина
- Динамо – Оболонь
- Кривбасс – Кудровка
- ЛНЗ – Полесье
14-й тур. 28.11.2026
- Динамо – Черноморец
- Эпицентр – ЛНЗ
- Шахтер – Буковина
- Карпаты – Полесье
- Оболонь – Заря
- Левый Берег – Колос
- Кудровка – Харьков
- Кривбасс – Верес
15-й тур. 05.12.2026
- Полесье – Эпицентр
- Шахтер – Кривбасс
- Оболонь – Карпаты
- Буковина – Черноморец
- Харьков – Динамо
- Заря – Кудровка
- Верес – Левый Берег
- ЛНЗ – Колос
16-й тур. 12.12.2026
- Шахтер – Кудровка
- Карпаты – Кривбасс
- ЛНЗ – Буковина
- Левый Берег – Динамо
- Колос – Заря
- Верес – Харьков
- Полесье – Черноморец
- Оболонь – Эпицентр
17-й тур. 27.02.2027
- ЛНЗ – Карпаты
- Оболонь – Буковина
- Динамо – Верес
- Кривбасс – Заря
- Кудровка – Левый Берег
- Харьков – Полесье
- Колос – Черноморец
- Шахтер – Эпицентр
18-й тур. 06.03.2027
- Буковина – Карпаты
- Колос – Динамо
- Заря – Полесье
- Левый Берег – Кривбасс
- Шахтер – Харьков
- Верес – Эпицентр
- Оболонь – Кудровка
- Черноморец – ЛНЗ
19-й тур. 13.03.2027
- Динамо – Буковина
- Харьков – Заря
- Карпаты – Левый Берег
- Верес – ЛНЗ
- Эпицентр – Кудровка
- Полесье – Шахтер
- Кривбасс – Черноморец
- Оболонь – Колос
20-й тур. 20.03.2027
- Заря – Верес
- Левый Берег – Черноморец
- Оболонь – Харьков
- Кудровка – Полесье
- ЛНЗ – Динамо
- Колос – Кривбасс
- Буковина – Эпицентр
- Шахтер – Карпаты
21-й тур. 03.04.2027
- Полесье – Левый Берег
- Харьков – Кривбасс
- Кудровка – Верес
- Оболонь – ЛНЗ
- Карпаты – Колос
- Черноморец – Шахтер
- Эпицентр – Динамо
- Заря – Буковина
22-й тур. 10.04.2027
- Буковина – Харьков
- Верес – Карпаты
- Колос – Кудровка
- Кривбасс – Полесье
- ЛНЗ – Шахтер
- Оболонь – Черноморец
- Левый Берег – Эпицентр
- Динамо – Заря
23-й тур. 17.04.2027
- Шахтер – Верес
- Кудровка – ЛНЗ
- Полесье – Буковина
- Кривбасс – Оболонь
- Эпицентр – Колос
- Харьков – Черноморец
- Карпаты – Динамо
- Заря – Левый Берег
24-й тур. 24.04.2027
- Буковина – Кудровка
- Динамо – Полесье
- ЛНЗ – Кривбасс
- Верес – Оболонь
- Колос – Шахтер
- Черноморец – Заря
- Эпицентр – Карпаты
- Левый Берег – Харьков
25-й тур. 01.05.2027
- Оболонь – Полесье
- ЛНЗ – Левый Берег
- Кривбасс – Буковина
- Колос – Верес
- Карпаты – Черноморец
- Харьков – Эпицентр
- Заря – Шахтер
- Кудровка – Динамо
26-й тур. 08.05.2027
- Харьков – ЛНЗ
- Динамо – Кривбасс
- Шахтер – Оболонь
- Полесье – Колос
- Черноморец – Верес
- Эпицентр – Заря
- Кудровка – Карпаты
- Буковина – Левый Берег
27-й тур. 15.05.2027
- Кривбасс – Эпицентр
- Левый Берег – Оболонь
- Колос – Буковина
- Черноморец – Кудровка
- Динамо – Шахтер
- Карпаты – Харьков
- ЛНЗ – Заря
- Верес – Полесье
28-й тур. 22.05.2027
- Оболонь – Динамо
- Харьков – Колос
- Эпицентр – Черноморец
- Шахтер – Левый Берег
- Заря – Карпаты
- Буковина – Верес
- Кудровка – Кривбасс
- Полесье – ЛНЗ
29-й тур. 29.05.2027
- Колос – Левый Берег
- Черноморец – Динамо
- ЛНЗ – Эпицентр
- Буковина – Шахтер
- Полесье – Карпаты
- Заря – Оболонь
- Харьков – Кудровка
- Верес – Кривбасс
30-й тур. 04.06.2027
- Черноморец – Буковина
- Эпицентр – Полесье
- Кривбасс – Шахтер
- Карпаты – Оболонь
- Динамо – Харьков
- Кудровка – Заря
- Левый Берег – Верес
- Колос – ЛНЗ
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