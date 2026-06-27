Когда сыграют Шахтер и Динамо? Обнародован полный календарь УПЛ 2026/27

Утвержден календарь матчей Украинской Премьер-лиги сезона 2026/27.

Базовой датой стартового, 1-го тура определено 1 августа. До завершения 2026 года команды проведут 16 туров, последний из которых запланирован на 12 декабря.

Вторая часть сезона начнется 27 февраля 2027 года матчами 17-го тура. Заключительный, 30-й тур чемпионата должен состояться 4 июня 2027 года.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сыграют между собой в 12-м туре 7 ноября 2026 года (на поле горняков) и в 27-м туре 15 мая 2027 года (в Киеве).

Календарь УПЛ сезона 2026/27

1-й тур. 01.08.2026

Кривбасс – Карпаты

Буковина – ЛНЗ

Динамо – Левый Берег

Заря – Колос

Харьков – Верес

Кудровка – Шахтер

Черноморец – Полесье

Эпицентр – Оболонь

2-й тур. 08.08.2026

Буковина – Оболонь

Верес – Динамо

Заря – Кривбасс

Левый Берег – Кудровка

Полесье – Харьков

Карпаты – ЛНЗ

Черноморец – Колос

Эпицентр – Шахтер

3-й тур. 15.08.2026

Динамо – Колос

Полесье – Заря

Кривбасс – Левый Берег

Харьков – Шахтер

Эпицентр – Верес

Кудровка – Оболонь

ЛНЗ – Черноморец

Карпаты – Буковина

4-й тур. 29.08.2026

Заря – Харьков

Левый Берег – Карпаты

ЛНЗ – Верес

Кудровка – Эпицентр

Шахтер – Полесье

Черноморец – Кривбасс

Колос – Оболонь

Буковина – Динамо

5-й тур. 05.09.2026

Черноморец – Левый Берег

Харьков – Оболонь

Верес – Заря

Полесье – Кудровка

Динамо – ЛНЗ

Кривбасс – Колос

Эпицентр – Буковина

Карпаты – Шахтер

6-й тур. 12.09.2026

Кривбасс – Харьков

Верес – Кудровка

Левый Берег – Полесье

ЛНЗ – Оболонь

Колос – Карпаты

Шахтер – Черноморец

Динамо – Эпицентр

Буковина – Заря

7-й тур. 19.09.2026

Карпаты – Верес

Кудровка – Колос

Полесье – Кривбасс

Шахтер – ЛНЗ

Черноморец – Оболонь

Эпицентр – Левый Берег

Харьков – Буковина

Заря – Динамо

8-й тур. 10.10.2026

ЛНЗ – Кудровка

Буковина – Полесье

Оболонь – Кривбасс

Колос – Эпицентр

Черноморец – Харьков

Верес – Шахтер

Динамо – Карпаты

Левый Берег – Заря

9-й тур. 17.10.2026

Полесье – Динамо

Кривбасс – ЛНЗ

Оболонь – Верес

Шахтер – Колос

Заря – Черноморец

Карпаты – Эпицентр

Кудровка – Буковина

Харьков – Левый Берег

10-й тур. 24.10.2026

Левый Берег – ЛНЗ

Буковина – Кривбасс

Полесье – Оболонь

Верес – Колос

Черноморец – Карпаты

Эпицентр – Харьков

Шахтер – Заря

Динамо – Кудровка

11-й тур. 31.10.2026

Кривбасс – Динамо

Оболонь – Шахтер

Колос – Полесье

Верес – Черноморец

Заря – Эпицентр

Карпаты – Кудровка

Левый Берег – Буковина

ЛНЗ – Харьков

12-й тур. 07.11.2026

Оболонь – Левый Берег

Буковина – Колос

Кудровка – Черноморец

Эпицентр – Кривбасс

Шахтер – Динамо

Харьков – Карпаты

Заря – ЛНЗ

Полесье – Верес

13-й тур. 21.11.2026

Колос – Харьков

Черноморец – Эпицентр

Левый Берег – Шахтер

Карпаты – Заря

Верес – Буковина

Динамо – Оболонь

Кривбасс – Кудровка

ЛНЗ – Полесье

14-й тур. 28.11.2026

Динамо – Черноморец

Эпицентр – ЛНЗ

Шахтер – Буковина

Карпаты – Полесье

Оболонь – Заря

Левый Берег – Колос

Кудровка – Харьков

Кривбасс – Верес

15-й тур. 05.12.2026

Полесье – Эпицентр

Шахтер – Кривбасс

Оболонь – Карпаты

Буковина – Черноморец

Харьков – Динамо

Заря – Кудровка

Верес – Левый Берег

ЛНЗ – Колос

16-й тур. 12.12.2026

Шахтер – Кудровка

Карпаты – Кривбасс

ЛНЗ – Буковина

Левый Берег – Динамо

Колос – Заря

Верес – Харьков

Полесье – Черноморец

Оболонь – Эпицентр

17-й тур. 27.02.2027

ЛНЗ – Карпаты

Оболонь – Буковина

Динамо – Верес

Кривбасс – Заря

Кудровка – Левый Берег

Харьков – Полесье

Колос – Черноморец

Шахтер – Эпицентр

18-й тур. 06.03.2027

Буковина – Карпаты

Колос – Динамо

Заря – Полесье

Левый Берег – Кривбасс

Шахтер – Харьков

Верес – Эпицентр

Оболонь – Кудровка

Черноморец – ЛНЗ

19-й тур. 13.03.2027

Динамо – Буковина

Харьков – Заря

Карпаты – Левый Берег

Верес – ЛНЗ

Эпицентр – Кудровка

Полесье – Шахтер

Кривбасс – Черноморец

Оболонь – Колос

20-й тур. 20.03.2027

Заря – Верес

Левый Берег – Черноморец

Оболонь – Харьков

Кудровка – Полесье

ЛНЗ – Динамо

Колос – Кривбасс

Буковина – Эпицентр

Шахтер – Карпаты

21-й тур. 03.04.2027

Полесье – Левый Берег

Харьков – Кривбасс

Кудровка – Верес

Оболонь – ЛНЗ

Карпаты – Колос

Черноморец – Шахтер

Эпицентр – Динамо

Заря – Буковина

22-й тур. 10.04.2027

Буковина – Харьков

Верес – Карпаты

Колос – Кудровка

Кривбасс – Полесье

ЛНЗ – Шахтер

Оболонь – Черноморец

Левый Берег – Эпицентр

Динамо – Заря

23-й тур. 17.04.2027

Шахтер – Верес

Кудровка – ЛНЗ

Полесье – Буковина

Кривбасс – Оболонь

Эпицентр – Колос

Харьков – Черноморец

Карпаты – Динамо

Заря – Левый Берег

24-й тур. 24.04.2027

Буковина – Кудровка

Динамо – Полесье

ЛНЗ – Кривбасс

Верес – Оболонь

Колос – Шахтер

Черноморец – Заря

Эпицентр – Карпаты

Левый Берег – Харьков

25-й тур. 01.05.2027

Оболонь – Полесье

ЛНЗ – Левый Берег

Кривбасс – Буковина

Колос – Верес

Карпаты – Черноморец

Харьков – Эпицентр

Заря – Шахтер

Кудровка – Динамо

26-й тур. 08.05.2027

Харьков – ЛНЗ

Динамо – Кривбасс

Шахтер – Оболонь

Полесье – Колос

Черноморец – Верес

Эпицентр – Заря

Кудровка – Карпаты

Буковина – Левый Берег

27-й тур. 15.05.2027

Кривбасс – Эпицентр

Левый Берег – Оболонь

Колос – Буковина

Черноморец – Кудровка

Динамо – Шахтер

Карпаты – Харьков

ЛНЗ – Заря

Верес – Полесье

28-й тур. 22.05.2027

Оболонь – Динамо

Харьков – Колос

Эпицентр – Черноморец

Шахтер – Левый Берег

Заря – Карпаты

Буковина – Верес

Кудровка – Кривбасс

Полесье – ЛНЗ

29-й тур. 29.05.2027

Колос – Левый Берег

Черноморец – Динамо

ЛНЗ – Эпицентр

Буковина – Шахтер

Полесье – Карпаты

Заря – Оболонь

Харьков – Кудровка

Верес – Кривбасс

30-й тур. 04.06.2027