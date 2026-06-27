Форварда клуба УПЛ не выпустили на сборы за границу

Нигерийский нападающий ФК «Харьков» Питер Итодо не поедет вместе с командой на учебно-тренировочные сборы за границу, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 22-летний футболист вновь не получил от Нигерии шенгенскую визу. Такая же ситуация сложилась зимой, и тогда игрок тоже пропустил подготовку ко второй половине сезона.

При этом отмечается, что «Харьков» по-прежнему рассчитывает на Итодо, поэтому предоставит ему возможность готовиться к началу сезона с командой U-21, которая проводит тренировки в Украине.

В сезоне 2025/26 Питер Итодо провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 15 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.