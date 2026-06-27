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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 14:39 |
1557
0

Форварда клуба УПЛ не выпустили на сборы за границу

Питер Итодо не смог получить шенгенскую визу от Нигерии

27 июня 2026, 14:39 |
1557
0
Форварда клуба УПЛ не выпустили на сборы за границу
ФК Харьков. Питер Итодо
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Нигерийский нападающий ФК «Харьков» Питер Итодо не поедет вместе с командой на учебно-тренировочные сборы за границу, сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, 22-летний футболист вновь не получил от Нигерии шенгенскую визу. Такая же ситуация сложилась зимой, и тогда игрок тоже пропустил подготовку ко второй половине сезона.

При этом отмечается, что «Харьков» по-прежнему рассчитывает на Итодо, поэтому предоставит ему возможность готовиться к началу сезона с командой U-21, которая проводит тренировки в Украине.

В сезоне 2025/26 Питер Итодо провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 15 забитыми голами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

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Питер Итодо Харьков учебно-тренировочные сборы виза Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
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