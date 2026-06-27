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Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 13:43 |
987
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с сыном легенды Динамо

Сергей Косовский продлил контракт с новичком УПЛ

27 июня 2026, 13:43 |
987
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с сыном легенды Динамо
ФК Левый Берег
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ФК Левый Берег официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Сергеем Косовским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и опорный полузащитник продолжили сотрудничество. Новый контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Желаем Сергею крепкого здоровья, ярких матчей, новых достижений и как можно больше побед в составе «аистов», – лаконично говорится в сообщении.

Сергей стал игроком «аистов» летом 2024 года. За два года полузащитник сыграл в составе нашей команды 45 матчей во всех турнирах, записав в свой актив один забитый мяч и две результативные передачи.

Сергей Косовский – сын легендарного футболиста киевского Динамо Виталия Косовского. Сергей также является питомцем Динамо. В свое время защищал цвета Ворсклы и дважды приходил в Оболонь. Также выступал за Агробизнес и ВПК-Агро.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Левый Берег
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