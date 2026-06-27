ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег подписал контракт с сыном легенды Динамо

ФК Левый Берег официально объявил о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Сергеем Косовским. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, клуб и опорный полузащитник продолжили сотрудничество. Новый контракт с 28-летним футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Желаем Сергею крепкого здоровья, ярких матчей, новых достижений и как можно больше побед в составе «аистов», – лаконично говорится в сообщении.

Сергей стал игроком «аистов» летом 2024 года. За два года полузащитник сыграл в составе нашей команды 45 матчей во всех турнирах, записав в свой актив один забитый мяч и две результативные передачи.

Сергей Косовский – сын легендарного футболиста киевского Динамо Виталия Косовского. Сергей также является питомцем Динамо. В свое время защищал цвета Ворсклы и дважды приходил в Оболонь. Также выступал за Агробизнес и ВПК-Агро.