Жозе Моуриньо снова удивил. В новом выпуске – потрясающий отрывок из интервью легендарного Жозе Моуринью. Тренер, работавший с Роналду, Дрогба и Ибрагимовичем, откровенно рассказал о том, в чём заключается настоящий секрет управления выдающимися футболистами со сложными характерами.

Главное в этом видео – невероятная история из раздевалки, которая показывает разницу между настоящими легендами и обычными игроками.

ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри