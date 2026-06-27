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27 июня 2026, 11:09 |
228
0

ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри

Португальский тренер поделился интересной историей

27 июня 2026, 11:09 |
228
0
ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Жозе Моуриньо снова удивил. В новом выпуске – потрясающий отрывок из интервью легендарного Жозе Моуринью. Тренер, работавший с Роналду, Дрогба и Ибрагимовичем, откровенно рассказал о том, в чём заключается настоящий секрет управления выдающимися футболистами со сложными характерами.

Главное в этом видео – невероятная история из раздевалки, которая показывает разницу между настоящими легендами и обычными игроками.

ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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