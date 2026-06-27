Другие новости27 июня 2026, 11:09 |
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ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри
Португальский тренер поделился интересной историей
27 июня 2026, 11:09 |
228
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Жозе Моуриньо снова удивил. В новом выпуске – потрясающий отрывок из интервью легендарного Жозе Моуринью. Тренер, работавший с Роналду, Дрогба и Ибрагимовичем, откровенно рассказал о том, в чём заключается настоящий секрет управления выдающимися футболистами со сложными характерами.
Главное в этом видео – невероятная история из раздевалки, которая показывает разницу между настоящими легендами и обычными игроками.
ВИДЕО. Невероятная история Моуринью из раздевалки об обезболивающем и Терри
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