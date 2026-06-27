Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кабо-Верде после трех ничьих вышло в плей-офф. Когда такое было на ЧМ?
Чемпионат мира
27 июня 2026, 10:22 |
343
0

Кабо-Верде после трех ничьих вышло в плей-офф. Когда такое было на ЧМ?

Сборная Кабо-Верде отметилась интересными статистическими и историческими достижениями на ЧМ

27 июня 2026, 10:22 |
343
0
Кабо-Верде после трех ничьих вышло в плей-офф. Когда такое было на ЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Кабо-Верде, сыгравшая вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура ЧМ-2026, отличилась интересными достижениями на турнире.

Кабо-Верде стала четвертой сборной, которая в своих первых трех матчах на мировых первенствах сыграла вничью. Первыми тремя были Уэльс (1958), Камерун (1982) и Ирландия (1990).

Среди всех африканских сборных Кабо-Верде стала лишь третьей, не проигравшей ни одной игры на групповом этапе на своем дебютном чемпионате мира. Первыми двумя были Камерун (1982) и Сенегал (2002).

Кабо-Верде стала первой сборной со времен Чили в 1998 году, вышедшей из группы, сыграв трижды вничью на групповом этапе.

Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года

  • Саудовская Аравия – 0:0
  • Уругвай – 2:2
  • Испания – 0:0
По теме:
ДР Конго – Узбекистан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия, Гана и Хорватия – в плей-офф. Кравченко – о матчах группы L
Дембеле стал автором одного из самых быстрых хет-триков в истории мундиалей
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Кабо-Верде по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Бокс | 26 июня 2026, 21:21 0
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика
Красюк с юмором отреагировал на резонансное решение Усика

Промоутер похвалил Александра за правильное решение

Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Футбол | 27 июня 2026, 09:30 2
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф
Чемпионат мира 2026. Турнирная сетка: осталось четыре вакансии в плей-офф

В ночь на 27 июня в 1/16 финала вышло сразу девять сборных

ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Футбол | 27.06.2026, 08:00
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
ПСЖ принял решение по Забарному. Громкий трансфер за 90 млн евро
Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро
Футбол | 27.06.2026, 07:15
Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро
Динамо шокировало титулованный клуб. Трансфер за 30 миллионов евро
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Футбол | 27.06.2026, 02:04
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Сформирован календарь сезона УПЛ. Матчи 1-го тура, когда Шахтер – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
27.06.2026, 07:32 5
Бокс
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
Таблица Лиги наций. Где Украина после разгромной победы над Италией?
25.06.2026, 19:50 1
Волейбол
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
Нетипичный трансфер Динамо. Киевляне не только удивили, но и дали надежду
25.06.2026, 11:20 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Усик принял резонансное решение о будущем
26.06.2026, 19:16 71
Бокс
Шахтер решил переехать в Англию
Шахтер решил переехать в Англию
26.06.2026, 07:44 22
Футбол
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
26.06.2026, 08:06 28
Футбол
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
Эдди Хирн отреагировал на решение Усика освободить пояса
26.06.2026, 23:47
Бокс
Арда Туран принял предложение из Турции
Арда Туран принял предложение из Турции
25.06.2026, 08:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем