Кабо-Верде после трех ничьих вышло в плей-офф. Когда такое было на ЧМ?
Сборная Кабо-Верде отметилась интересными статистическими и историческими достижениями на ЧМ
Сборная Кабо-Верде, сыгравшая вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура ЧМ-2026, отличилась интересными достижениями на турнире.
Кабо-Верде стала четвертой сборной, которая в своих первых трех матчах на мировых первенствах сыграла вничью. Первыми тремя были Уэльс (1958), Камерун (1982) и Ирландия (1990).
Среди всех африканских сборных Кабо-Верде стала лишь третьей, не проигравшей ни одной игры на групповом этапе на своем дебютном чемпионате мира. Первыми двумя были Камерун (1982) и Сенегал (2002).
Кабо-Верде стала первой сборной со времен Чили в 1998 году, вышедшей из группы, сыграв трижды вничью на групповом этапе.
Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года
- Саудовская Аравия – 0:0
- Уругвай – 2:2
- Испания – 0:0
3 - Cabo Verde is the first team to advance from the group stage of a FIFA World Cup with three draws since Chile in 1998.— OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026
Margins. pic.twitter.com/7hbQHJkoZ6
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