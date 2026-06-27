Кабо-Верде после трех ничьих вышло в плей-офф. Когда такое было на ЧМ?

Сборная Кабо-Верде, сыгравшая вничью со сборной Саудовской Аравии в матче третьего тура ЧМ-2026, отличилась интересными достижениями на турнире.

Кабо-Верде стала четвертой сборной, которая в своих первых трех матчах на мировых первенствах сыграла вничью. Первыми тремя были Уэльс (1958), Камерун (1982) и Ирландия (1990).

Среди всех африканских сборных Кабо-Верде стала лишь третьей, не проигравшей ни одной игры на групповом этапе на своем дебютном чемпионате мира. Первыми двумя были Камерун (1982) и Сенегал (2002).

Кабо-Верде стала первой сборной со времен Чили в 1998 году, вышедшей из группы, сыграв трижды вничью на групповом этапе.

Кабо-Верде на чемпионате мира 2026 года

Саудовская Аравия – 0:0

Уругвай – 2:2

Испания – 0:0