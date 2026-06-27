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Чемпионат мира
27 июня 2026, 09:51 |
1206
2

Коуч сборной Норвегии объяснил, почему сыграл резервом против Франции на ЧМ

Столе Сольбаккен дал отдохнуть лидерам команды перед матчами плей-офф

27 июня 2026, 09:51 |
1206
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Коуч сборной Норвегии объяснил, почему сыграл резервом против Франции на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Столе Сольбаккен
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Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил, почему выпустил резервный состав в матче против национальной сборной Франции (1:4).

«Мы здесь не ради красивой картинки. Мы здесь, чтобы пройти как можно дальше. То, что мы сделали – это было очевидным решением. Единственный аргумент против него – чтобы болельщики здесь и в Норвегии смогли увидеть Эрлинга и Мартина. Но так далеко на чемпионате мира не войдешь.

У нас был кратчайший промежуток времени между предыдущим и нынешним матчами. Уже на 85-й минуте игры с Сенегалом у шести наших футболистов были судороги. Представьте, если бы матч еще перешел в экстра-таймы.

Можно было бы выпустить трех-четырех игроков основного состава, но тогда они бы не тренировались, а только восстанавливались. Теперь же мы можем работать с тем составом, который будет близок к тому, что выйдет в старте против Кот-д'Ивуара», – сказал Сольбаккен.

Национальная сборная Норвегии заняла второе место в своем квартете, набрав шесть турнирных баллов после 3 сыгранных матчей. Подопечные Сольбаккена сумели квалифицироваться в плей-офф Мундиаля, где сыграют против Кот-д’Ивуара.

Матч Кот-д’Ивуар – Норвегия запланирована на вторник, 30 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: NRK
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Потому что Эрлинг предсказал победу Франции.
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