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27 июня 2026, 20:47 |
816
0

Ворскла пошла на крайние меры из-за финансовых трудностей

Клуб сдает в аренду помещения на стадионе

27 июня 2026, 20:47 |
816
0
Ворскла пошла на крайние меры из-за финансовых трудностей
ФК Ворскла
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Полтавская «Ворскла», лишившаяся профессионального статуса, решила сдать в аренду помещения своего клубного стадиона.

«Футбольный клуб «Ворскла» предлагает в аренду коммерческие помещения различной площади на территории стадиона.

Если вы ищете локацию с отличной транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и особой атмосферой в самом центре города, наши площади идеально подойдут для вашего старта или расширения.

Комфортные офисные помещения – для размещения вашей команды, бэк-офиса или представительства. Вместительные складские зоны — удобные подъездные пути на территории комплекса, что значительно упрощает логистику. Гибкие условия и индивидуальный подход к каждому арендатору.

Ищете идеи для развития вашего бизнеса? Мы не просто предоставляем квадратные метры, а готовы стать надежными партнерами. Наша команда поможет интегрировать ваш бизнес в пространство главной арены города, предложит варианты маркетинговой поддержки», – говорится в сообщении полтавского клуба.

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Дмитрий Олийченко Источник: ФК Ворскла
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