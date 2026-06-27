4 игрока Ворсклы тренируются с другим украинским клубом

Четыре футболиста полтавской «Ворсклы» тренируются в составе ЮКСА. Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника, в составе команды из Тарасовки работают Михаил Шершень, Максим Андрущенко, Кирилл Лавута и Иван Поцхерия.

Владислав Самотюк, который защищал цвета полтавского клуба, присоединится к «Куликов-Белке», которая вышла в Первую лигу.

Будущее «Ворслкы» остается туманным. У клуба большие финансовые трудности, из-за которых, по словам спортивного директора клуба Владимира Чеснакова, на 95% следующий сезон полтавчане пропустят.