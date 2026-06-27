95%. Легенда и спортивный директор Ворсклы объявил судьбу клуба
Владимир Чеснаков утверждает, что клуб пропустит сезон 2026/27
Легендарный бывший игрок и спортивный директор полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился планами клуба на сезон 2026/27:
«В этом сезоне на 95 % «Ворскла» нигде не будет участвовать – ни во всеукраинских, ни даже в областных соревнованиях».
В сезоне Первой лиги 2025/26 «Ворскла» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда решила не участвовать в переходных матчах и автоматически вылетела во Вторую лигу.
Позже Профессиональная футбольная лига Украины прекратила членство полтавской «Ворсклы» в Профессиональной футбольной лиге.
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