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  4. 95%. Легенда и спортивный директор Ворсклы объявил судьбу клуба
Украина. Первая лига
27 июня 2026, 17:27 |
715
0

95%. Легенда и спортивный директор Ворсклы объявил судьбу клуба

Владимир Чеснаков утверждает, что клуб пропустит сезон 2026/27

27 июня 2026, 17:27 |
715
0
95%. Легенда и спортивный директор Ворсклы объявил судьбу клуба
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков
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Легендарный бывший игрок и спортивный директор полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков поделился планами клуба на сезон 2026/27:

«В этом сезоне на 95 % «Ворскла» нигде не будет участвовать – ни во всеукраинских, ни даже в областных соревнованиях».

В сезоне Первой лиги 2025/26 «Ворскла» финишировала на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков в 30 матчах. Команда решила не участвовать в переходных матчах и автоматически вылетела во Вторую лигу.

Позже Профессиональная футбольная лига Украины прекратила членство полтавской «Ворсклы» в Профессиональной футбольной лиге.

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Владимир Чеснаков Ворскла Полтава ликвидация Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Sportarena
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