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Чемпионат мира
27 июня 2026, 05:55 | Обновлено 27 июня 2026, 05:58
418
0

Определены еще 5 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира

Парагвай, Египет, Португалия, Англия и Гана квалифицировались в 1/16 финала

27 июня 2026, 05:55 | Обновлено 27 июня 2026, 05:58
418
0
Определены еще 5 сборных, которые досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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На чемпионате мира 2026 уже известны 26 сборных, которые вышли в плей-офф.

После завершения матчей третьего тура в группах H и I стали известны пять команд, которые досрочно пробились в 1/16 финала.

Из группы G в плей-офф точно сыграет команда Египта, из группы K к ранее квалифицировавшейся Колумбии присоединилась Португалия, а из квартета L – Англия и Гана.

Египет, Португалия, Англия и Гана еще могут оказаться на третьих местах в своих группах, но благодаря 4 набранным очкам каждая из этих сборных гарантировано попадет в топ-8 рейтинга третьих мест.

Не стал дожидаться итогового рейтинга третьих мест и Парагвай, который стал третьим в группе D с 4 очками и также вышел в плей-офф мундиаля.

Из вышеперечеслинных сборных пока что только Парагвай получил свое место в сетке плей-офф – в 1/16 финала парагвайцы встретятся с Германией.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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