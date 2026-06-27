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Чемпионат мира
27 июня 2026, 04:40 | Обновлено 27 июня 2026, 04:44
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0

ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак

Папа Гуйе помог сенегальской команде одержать разгромную победу со счетом 5:0

27 июня 2026, 04:40 | Обновлено 27 июня 2026, 04:44
45
0
ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Гуйе
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26 июня сборная Сенегала разгромила Ирак со счетом 5:0 в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

После завершения встречи лучшим игроком поединка был признан Папа Гуйе, который оформил дубль в ворота соперников.

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Сенегал набрал три очка, занял третье место в квартете и сохраняет шансы на плей-офф.

ЧМ-2026. Группа I

Третий тур. 26 июня

Сенегал – Ирак – 5:0

Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуйе, 59, 71, Нидайе, 82

Удаление: Солака, 13 (Ирак)

ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак

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Папа Гуйе фото лучший игрок сборная Сенегала по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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