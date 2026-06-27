26 июня сборная Сенегала разгромила Ирак со счетом 5:0 в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.

После завершения встречи лучшим игроком поединка был признан Папа Гуйе, который оформил дубль в ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сенегал набрал три очка, занял третье место в квартете и сохраняет шансы на плей-офф.

ЧМ-2026. Группа I

Третий тур. 26 июня

Сенегал – Ирак – 5:0

Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуйе, 59, 71, Нидайе, 82

Удаление: Солака, 13 (Ирак)

ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак