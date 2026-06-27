ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак
Папа Гуйе помог сенегальской команде одержать разгромную победу со счетом 5:0
26 июня сборная Сенегала разгромила Ирак со счетом 5:0 в матче 3-го тура группы I чемпионата мира 2026.
После завершения встречи лучшим игроком поединка был признан Папа Гуйе, который оформил дубль в ворота соперников.
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Сенегал набрал три очка, занял третье место в квартете и сохраняет шансы на плей-офф.
ЧМ-2026. Группа I
Третий тур. 26 июня
Сенегал – Ирак – 5:0
Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуйе, 59, 71, Нидайе, 82
Удаление: Солака, 13 (Ирак)
ФОТО. Автор дубля. Определен лучший игрок матча ЧМ-2026 Сенегал – Ирак
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