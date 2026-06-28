Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» официально объявил о досрочном расторжении контракта с испанским полузащитником Дани Себальосом.

29-летний футболист выступал за «сливочных» с 2017 года. За это время он провёл в клубе семь сезонов и завоевал 15 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов.

После объявления об уходе Себальоса украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин опубликовал эмоциональное обращение к своему уже бывшему партнеру по команде.

«Дани Себальос, удачи тебе в новой главе. Хороший человек, замечательный игрок. Желаю, чтобы у тебя всё было хорошо. Ты заслуживаешь самого лучшего», — отметил украинец.

Напомним, контракт Себальоса с «Реалом» был рассчитан до лета 2027 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество досрочно.