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  4. Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Испания
28 июня 2026, 08:20 |
23998
2

Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов

Дани Себальос покинул клуб

28 июня 2026, 08:20 |
23998
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Андрей Лунин эмоционально попрощался. Три титула Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» официально объявил о досрочном расторжении контракта с испанским полузащитником Дани Себальосом.

29-летний футболист выступал за «сливочных» с 2017 года. За это время он провёл в клубе семь сезонов и завоевал 15 трофеев, среди которых три победы в Лиге чемпионов.

После объявления об уходе Себальоса украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин опубликовал эмоциональное обращение к своему уже бывшему партнеру по команде.

«Дани Себальос, удачи тебе в новой главе. Хороший человек, замечательный игрок. Желаю, чтобы у тебя всё было хорошо. Ты заслуживаешь самого лучшего», — отметил украинец.

Напомним, контракт Себальоса с «Реалом» был рассчитан до лета 2027 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество досрочно.

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трансферы Реал Мадрид Дани Себальос Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Олійченко, ти вже метр жовтої преси
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+11
Ну яке ж воно дурне
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+6
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