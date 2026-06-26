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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал разорвал контракт с 3-кратным победителем ЛЧ
Испания
26 июня 2026, 23:41 |
1196
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал разорвал контракт с 3-кратным победителем ЛЧ

Дани Себальос покинул мадридский клуб

26 июня 2026, 23:41 |
1196
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал разорвал контракт с 3-кратным победителем ЛЧ
ФК Реал Мадрид. Дани Себальос
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Мадридский «Реал» официально объявил о расторжении контракта с испанским полузащитником Дани Себальосом.

Контракт 29-летнего футболиста с королевским клубом действовал до лета 2027 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

Дани Себальос находился в системе мадридского «Реала» с 2017 года. За это время он успел выиграть с клубом 15 трофеев, в том числе 3 Лиги чемпионов.

В сезоне 2025/26 Дани Себальос провёл 23 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трёхкратного победителя Лиги чемпионов в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Дани Себальос может перейти в амстердамский «Аякс».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
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