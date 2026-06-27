Генерал-майор возглавил одну из областных федераций футбола УАФ

Как стало известно Sport.ua, 26 июня в Черновцах состоялась внеочередная отчетно-избирательная конференция областной ассоциации футбола.

По имеющейся информации, еще в апреле председатель ассоциации Василий Орлецкий, который на протяжении 14 лет был во главе организации, сообщил УАФ, что по семейным обстоятельствам не может выполнять свои обязанности.

Делегаты единогласно отдали свои голоса Руслану Баранецкому, ранее бывшему одним из заместителей Орлецкого. Баранецкий – генерал-майор, кандидат юридических наук. Прежде всего, известен тем, что активно опекает на Буковине ветеранский ампфутбол, заботится о развитии инфраструктуры в области.

Первыми заместителями новоизбранного руководителя стали Юрий Мосейчук, Сергей Задорожняк и Олег Кердей.