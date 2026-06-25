Экс-игрок Буковины стал доктором философии

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок «Буковины» Андрей Королянчук – участник ХХІХ Всемирной универсиады в Тайбэе в составе студенческой сборной Украины, 24 июня стал доктором философии по специальности «Образовательные, педагогические науки».

По имеющейся информации, темой диссертационных исследований Королянчука было «Формирование у студенческой молодежи ценностного отношения к здоровью средствами физической культуры». Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича Юрий Мосейчук – бывший арбитр ФИФА, член Комитета арбитров УАФ.

Королянчук, в свою очередь, работает преподавателем на кафедре физической культуры, спорта и реабилитации ЧНУ имени Ю.Федьковича, тренирует вузовскую команду – одну из лучших в Украине и любительский «Довбуш» – призера первенства Черновицкой области. Его отец – Валерий Королянчук в свое время выступал за «Буковину», «Черноморец», ряд израильских команд, был вице-президентом ФК «Буковина», является членом исполкома областной ассоциации футбола.

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