ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный новичок УПЛ подписал контракт с хавбеком

Новичок УПЛ Буковина объявил о новом контракте опорного полузащитника Вадима Витенчука. Договор рассчитан до лета 2027 года.

В составе черновицкой команды игрок провел 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Буковина недавно подписала первого летнего новичка – хавбека Максима Задераку, а также продлила контракты с Виталием Грушей и Олегом Кожушко.