Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный новичок УПЛ подписал контракт с хавбеком
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 16:38 | Обновлено 24 июня 2026, 16:55
532
0

ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный новичок УПЛ подписал контракт с хавбеком

Буковина оформила договор с Витенчуком

24 июня 2026, 16:38 | Обновлено 24 июня 2026, 16:55
532
0
ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный новичок УПЛ подписал контракт с хавбеком
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новичок УПЛ Буковина объявил о новом контракте опорного полузащитника Вадима Витенчука. Договор рассчитан до лета 2027 года.

В составе черновицкой команды игрок провел 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Буковина недавно подписала первого летнего новичка – хавбека Максима Задераку, а также продлила контракты с Виталием Грушей и Олегом Кожушко.

По теме:
Буковине нужен форвард Полесья. Житомирский клуб получил предложение
ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ
Клуб Ла Лиги положил глаз на звездного игрока Шахтера. Ожидается трансфер
Буковина Черновцы Вадим Витенчук Украинская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Футбол | 24 июня 2026, 10:23 6
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд

Академию «Руха» ждут большие перемены

От Дэвида до Криштиану Роналду: акценты 2-го тура мундиаля
Футбол | 24 июня 2026, 14:56 0
От Дэвида до Криштиану Роналду: акценты 2-го тура мундиаля
От Дэвида до Криштиану Роналду: акценты 2-го тура мундиаля

Выделяем самые яркие моменты экватора группового турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24.06.2026, 07:14
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Нетоксичный Роналду как предвестник чуда. Сборная Португалии – команда
Футбол | 24.06.2026, 12:17
Нетоксичный Роналду как предвестник чуда. Сборная Португалии – команда
Нетоксичный Роналду как предвестник чуда. Сборная Португалии – команда
7 футболистов, которых Динамо подписывало из Франции. Где они сейчас?
Футбол | 23.06.2026, 15:41
7 футболистов, которых Динамо подписывало из Франции. Где они сейчас?
7 футболистов, которых Динамо подписывало из Франции. Где они сейчас?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 19
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 6
Футбол
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
Свитолина с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/4 финала Бад-Хомбурга
23.06.2026, 20:55 13
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
Рико ВЕРХОВЕН: «Он намного лучше Усика. Ничего сверхъестественного»
23.06.2026, 07:42 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем