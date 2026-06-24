Украина. Премьер лига24 июня 2026, 16:38 | Обновлено 24 июня 2026, 16:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный новичок УПЛ подписал контракт с хавбеком
Буковина оформила договор с Витенчуком
24 июня 2026, 16:38 | Обновлено 24 июня 2026, 16:55
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Новичок УПЛ Буковина объявил о новом контракте опорного полузащитника Вадима Витенчука. Договор рассчитан до лета 2027 года.
В составе черновицкой команды игрок провел 33 матча, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.
Буковина недавно подписала первого летнего новичка – хавбека Максима Задераку, а также продлила контракты с Виталием Грушей и Олегом Кожушко.
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