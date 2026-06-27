Бывший украинец-предатель вступил в отношения с 15-летней в россии

Бывший защитник «Шахтера» Марк Мампасси, который в настоящее время играет за московский «локомотив» и выступает под российским флагом, оказался в центре громкого скандала.

По информации источника, 16-летняя девушка по имени Евгения заявила, что состояла в отношениях с футболистом. По её словам, знакомство произошло, когда ей было 15 лет, а Мампасси – 22.

Девушка утверждает, что после завершения их отношений подвергалась психологическому давлению и угрозам со стороны матери футболиста. Она также заявила, что женщина требовала прекратить любое общение с её сыном и пыталась повлиять на его личную жизнь, познакомив Мампасси с другой девушкой.

Кроме того, Евгения утверждает, что после разрыва начала получать угрозы и подвергаться преследованиям в социальных сетях. В то же время она уверяет, что сам футболист продолжал поддерживать с ней контакт.

По данным источника, конфликты вокруг личной жизни Мампасси могли негативно сказаться и на его положении в команде. Сообщается, что часть партнеров по «локомотиву» начала дистанцироваться от игрока из-за постоянных скандалов.