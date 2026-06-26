КОПОЛОВЕЦ: «Украинцы были бы чужими на чемпионате мира»

Популярный в прошлом футболист «Карпат» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, видит ли он среди участников ЧМ в США, Мексике и Канаде сборную-сенсацию, которая может стать грозой авторитетов.

«Думаю, что в середине июля на турнирной дистанции останутся только самые именитые сборные. Хотя подавляющее большинство участников демонстрирует приличный уровень подготовки. Кроме французов и аргентинцев, мне импонирует игра марокканцев и норвежцев.

К сожалению, приходится констатировать, что в случае, если бы украинская сборная пробилась в финальную часть, то была бы чужой на этом празднике футбола. Тем не менее, индивидуальное мастерство наших ребят, скоростные характеристики желают лучшего.

Есть ли сборная, которой симпатизирую? Да, Бразилия, точнее будет сказать, что я давний поклонник тренерского таланта Карло Анчелотти, возглавляющего латиноамериканского гранда. В его активе есть самые престижные регалии, полученные на клубном уровне. А вот во главе сборных итальянец еще не становился чемпионом мира. Так почему бы в июле не ликвидировать этот пробел?»

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