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  4. КОПОЛОВЕЦ: «Украинцы были бы чужими на чемпионате мира»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 22:45 |
298
0

КОПОЛОВЕЦ: «Украинцы были бы чужими на чемпионате мира»

Бывшая звезда Карпат желает чемпионского взлета одной сборной

26 июня 2026, 22:45 |
298
0
КОПОЛОВЕЦ: «Украинцы были бы чужими на чемпионате мира»
instagram.com/kopo_official_18. Михаил Кополовец
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Популярный в прошлом футболист «Карпат» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua рассказал, видит ли он среди участников ЧМ в США, Мексике и Канаде сборную-сенсацию, которая может стать грозой авторитетов.

«Думаю, что в середине июля на турнирной дистанции останутся только самые именитые сборные. Хотя подавляющее большинство участников демонстрирует приличный уровень подготовки. Кроме французов и аргентинцев, мне импонирует игра марокканцев и норвежцев.

К сожалению, приходится констатировать, что в случае, если бы украинская сборная пробилась в финальную часть, то была бы чужой на этом празднике футбола. Тем не менее, индивидуальное мастерство наших ребят, скоростные характеристики желают лучшего.

Есть ли сборная, которой симпатизирую? Да, Бразилия, точнее будет сказать, что я давний поклонник тренерского таланта Карло Анчелотти, возглавляющего латиноамериканского гранда. В его активе есть самые престижные регалии, полученные на клубном уровне. А вот во главе сборных итальянец еще не становился чемпионом мира. Так почему бы в июле не ликвидировать этот пробел?»

Ранее легендарный экс-форвард Луис Суарес назвал трех лучших нападающих на сегодняшний день.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Михаил Кополовец сборная Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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