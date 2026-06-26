Луис СУАРЕС: «Холанд – смертоносный нападающий, но я предпочитаю Кейна»

Легендарный экс-форвард Луис Суарес назвал трех лучших нападающих на сегодняшний день.

«Эрлинг Холанд – смертоносный нападающий в штрафной, а команда должна играть за него. Я предпочитаю Гарри Кейна. Он гораздо лучше взаимодействует с партнерами. Он совершает движения, думая о контратаках партнеров, он по-другому понимает игру. Мне нравятся такие детали», – заявил Луис Суарес.

А еще есть Дарвин Нуньес. Первое, что ему нужно сделать, это изменить свой менталитет, укрепить его, потому что, на мой взгляд, у него потрясающие качества. Он знает, какое решение принял, покинув «Ливерпуль», но я вижу в нем игрока, который может полностью восстановиться. Если он достигнет своего лучшего уровня, он станет нападающим, которого я обожаю. Он быстрый, сильный, мощный… Есть аспекты игры, которые он еще может исправить, потому что он молод, и ему еще есть куда расти», – добавил Луис Суарес.

Холанд забил четыре гола на текущем чемпионате мира, у Кейна – два.