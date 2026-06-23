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Чемпионат мира
23 июня 2026, 22:35 | Обновлено 23 июня 2026, 22:57
303
0

Луис СУАРЕС: «Это настоящее удовольствие – смотреть на его игру»

Форвард «Интер Майами» высказался о легендарном Лионеле Месси

23 июня 2026, 22:35 | Обновлено 23 июня 2026, 22:57
303
0
Луис СУАРЕС: «Это настоящее удовольствие – смотреть на его игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес прокомментировал игру своего партнера по команде Лионеля Месси на чемпионате мира:

«Думаю, слов уже недостаточно, чтобы описать, каким он является как футболист. Как футбольному болельщику, мне это очень нравится. Это настоящее удовольствие – смотреть на его игру, видеть его счастливым и наблюдать, как он наслаждается своим чемпионатом мира в составе национальной сборной.

Он окружён людьми, которые его поддерживают и сопровождают, и это просто замечательно. Для меня, как для друга, который хорошо его знает, это приносит огромное счастье».

На чемпионате мира Лионель Месси забил пять мячей за два тура, забив три гола Алжиру и два Австрии. Аргентина благодаря этим мячами гарантировала себе место в плей-офф.

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Лионель Месси Луис Суарес
Даниил Кирияка Источник
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