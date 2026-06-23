Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место
Чемпионат мира
23 июня 2026, 08:20 | Обновлено 23 июня 2026, 08:43
603
0

Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место

Алжирцы переиграли соперников со счетом 2:1, Месси и компания разобрались с Австрией 2:0

23 июня 2026, 08:20 | Обновлено 23 июня 2026, 08:43
603
0
Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

22–23 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе J.

Сборная Аргентины благодаря дублю Лионеля Месси переиграла Австрию 2:0.

Команда Алжира оформила камбек против Иордании, одержав победу со счетом 2:1.

Аргентина досрочно выиграла квартет с 6 набранными очками из 6 возможных. Австрия и Алжир имеют по 3 балла, Иордания – 0.

  • Турнирное положение в группе J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0).

Аргентина в 1/16 финала сыграет с командой, которая займет второе место в группе H.

Австрия и Алжир в очном противостоянии в последнем туре распределят между собой итоговые второе и третья места. Иордания потеряла шансы на выход в плей-офф – встреча с Аргентиной не будет иметь турнирного значения.

Поединки 3-го тура в группе J состоятся 28 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа J

Второй тур. 22–23 июня

  • Аргентина – Австрия – 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

  • Иордания – Алжир – 1:2

Голы: Аль-Рашмам, 36 – Бенбуали, 69, Гуири, 82

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6
2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3
3 Алжир 2 1 0 1 2 - 4 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3
4 Иордания 2 0 0 2 2 - 5 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0
Полная таблица

Инфографика

По теме:
РАНГНИК: «Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов»
Килиан МБАППЕ: «Сейчас я об этом не думаю»
Тренировка сборной Испании закончилась преждевременно из-за шторма
сборная Аргентины по футболу сборная Иордании по футболу сборная Алжира по футболу сборная Австрии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистические расклады Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
Футбол | 22 июня 2026, 10:07 1
Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего
Гуцуляк принял радикальное решение относительно своего будущего

Алексей не отправился на сборы с командой

Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Футбол | 22 июня 2026, 09:51 7
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова

Каталонский клуб будет вынужден продать игроков сборной Украины из-за сокращения бюджета

Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Бокс | 23.06.2026, 07:37
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Футбол | 23.06.2026, 03:50
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Двухчасовой перерыв. Франция с дублем Мбаппе разбила Ирак в матче ЧМ-2026
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Футбол | 23.06.2026, 09:02
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Поставлена точка. Известно, подпишет ли Динамо форварда – что ждет Супрягу?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
22.06.2026, 08:31 25
Футбол
Усик определился со следующим соперником и местом боя
Усик определился со следующим соперником и местом боя
22.06.2026, 09:48 29
Бокс
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
22.06.2026, 00:02 39
Футбол
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
22.06.2026, 10:38 8
Футбол
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
Таблица ЧМ-2026. Египет возглавил группу G. Выйдет ли Бельгия в плей-офф?
22.06.2026, 06:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем