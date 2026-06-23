Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место

22–23 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе J.

Сборная Аргентины благодаря дублю Лионеля Месси переиграла Австрию 2:0.

Команда Алжира оформила камбек против Иордании, одержав победу со счетом 2:1.

Аргентина досрочно выиграла квартет с 6 набранными очками из 6 возможных. Австрия и Алжир имеют по 3 балла, Иордания – 0.

Турнирное положение в группе J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0).

Аргентина в 1/16 финала сыграет с командой, которая займет второе место в группе H.

Австрия и Алжир в очном противостоянии в последнем туре распределят между собой итоговые второе и третья места. Иордания потеряла шансы на выход в плей-офф – встреча с Аргентиной не будет иметь турнирного значения.

Поединки 3-го тура в группе J состоятся 28 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.

Чемпионат мира 2026. Группа J

Второй тур. 22–23 июня

Аргентина – Австрия – 2:0

Голы: Месси, 38, 90+5

Иордания – Алжир – 1:2

Голы: Аль-Рашмам, 36 – Бенбуали, 69, Гуири, 82

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аргентина 2 2 0 0 5 - 0 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина 22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 6 2 Австрия 2 1 0 1 3 - 3 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия 22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 3 3 Алжир 2 1 0 1 2 - 4 28.06.26 05:00 Алжир - Австрия 23.06.26 Иордания 1:2 Алжир 17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир 3 4 Иордания 2 0 0 2 2 - 5 28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина 23.06.26 Иордания 1:2 Алжир 17.06.26 Австрия 3:1 Иордания 0 Полная таблица

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