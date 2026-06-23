Таблица ЧМ-2026. Алжир одолел Иорданию и гарантировал Аргентине 1-е место
Алжирцы переиграли соперников со счетом 2:1, Месси и компания разобрались с Австрией 2:0
22–23 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 2-го тура в группе J.
Сборная Аргентины благодаря дублю Лионеля Месси переиграла Австрию 2:0.
Команда Алжира оформила камбек против Иордании, одержав победу со счетом 2:1.
Аргентина досрочно выиграла квартет с 6 набранными очками из 6 возможных. Австрия и Алжир имеют по 3 балла, Иордания – 0.
- Турнирное положение в группе J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0).
Аргентина в 1/16 финала сыграет с командой, которая займет второе место в группе H.
Австрия и Алжир в очном противостоянии в последнем туре распределят между собой итоговые второе и третья места. Иордания потеряла шансы на выход в плей-офф – встреча с Аргентиной не будет иметь турнирного значения.
Поединки 3-го тура в группе J состоятся 28 июня и начнутся в 05:00 по Киеву.
Чемпионат мира 2026. Группа J
Второй тур. 22–23 июня
- Аргентина – Австрия – 2:0
Голы: Месси, 38, 90+5
- Иордания – Алжир – 1:2
Голы: Аль-Рашмам, 36 – Бенбуали, 69, Гуири, 82
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|6
|2
|Австрия
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия22.06.26 Аргентина 2:0 Австрия17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|3
|3
|Алжир
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|28.06.26 05:00 Алжир - Австрия23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Аргентина 3:0 Алжир
|3
|4
|Иордания
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|28.06.26 05:00 Иордания - Аргентина23.06.26 Иордания 1:2 Алжир17.06.26 Австрия 3:1 Иордания
|0
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