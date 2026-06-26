23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграли матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.

Поединок прошел на стадионе ВМО Филд в Торонто. Африканская сборная эффектно разобралась с соперником со счетом 5:0.

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Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.

ЧМ-2026. Группа I, 26 июня.

Сенегал – Ирак – 5:0 (обновляется)

Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуе, 59, 71, Ндиайе, 82.

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