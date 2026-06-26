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Чемпионат мира
Сенегал
26.06.2026 22:00 – FT 5 : 0
Ирак
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Чемпионат мира
26 июня 2026, 23:59 | Обновлено 27 июня 2026, 00:06
242
0

Сенегал – Ирак – 5:0. Погром на мундиале. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026

26 июня 2026, 23:59 | Обновлено 27 июня 2026, 00:06
242
0
Сенегал – Ирак – 5:0. Погром на мундиале. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграли матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.

Поединок прошел на стадионе ВМО Филд в Торонто. Африканская сборная эффектно разобралась с соперником со счетом 5:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.

ЧМ-2026. Группа I, 26 июня.

Сенегал – Ирак – 5:0 (обновляется)

Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуе, 59, 71, Ндиайе, 82.

Видео ожидается...

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Илиман Ндиайе (Сенегал), асcист Папе Гуйе.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал), асcист Илиман Ндиайе.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Папе Гуйе (Сенегал), асcист Исмаила Сарр.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Сенегал), асcист Ламин Камара.
13’
Ребин Сулака (Ирак) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диарра (Сенегал), асcист Абдулайе Сек.
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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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