Сенегал – Ирак – 5:0. Погром на мундиале. Видео голов и обзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча ЧМ-2026
23 июня сборные Сенегала и Ирака сыграли матч третьего тура группы I чемпионата мира 2026 года.
Поединок прошел на стадионе ВМО Филд в Торонто. Африканская сборная эффектно разобралась с соперником со счетом 5:0.
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Вместе с Францией и Ираком в группе I на чемпионате мира играют сборные Норвегии и Франции.
ЧМ-2026. Группа I, 26 июня.
Сенегал – Ирак – 5:0 (обновляется)
Голы: Диарра, 4, Сарр, 56, Гуе, 59, 71, Ндиайе, 82.
Видео ожидается...
События матча
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