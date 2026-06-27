Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай

Киевское «Динамо» не собирается продавать форварда Матвея Пономаренко, несмотря на все слухи, которые появились в прессе в последнее время. Об этом сообщил директор медиадепартамента Юрий Корзаченко:

«Те, кто, подхватывает такого рода «инсайды», либо не очень знакомы с принципами функционирования трансферного рынка, либо сознательно подхватывают провокацию как средство для повышения посещаемости своих ресурсов.

Собственно, и сомнительные турецкие первоисточники явно используют фамилию Пономаренко для кликбейта. Без каких-либо ссылок, вроде как инсайдерскую информацию. И – без всякой ответственности за эту трансферную «бомбу».

Интересно, что буквально вчера президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ближайшее будущее Пономаренко в киевском клубе. На форварда в команде рассчитывают, связывают с ним немалые надежды.

Убежден, что до завершения трансферного «окна» мы еще не раз услышим об интересе к Пономаренко, увидим «ценники» на его трансфер. С одной стороны, это радует – воспитанник динамовской школы высоко котируется в футбольном мире.

С другой – подобные новости из «неофициальных источников» вряд ли способствуют спокойной подготовке того или иного игрока к ответственным турнирным испытаниям. Советовал бы коллегам обращать на это внимание...», – сказал Корзаченко.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.