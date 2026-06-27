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  4. Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
Украина. Премьер лига
27 июня 2026, 10:47 |
5883
18

Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай

Информация о переходе форварда сборной Украины в чемпионат Турции оказалась ложной

27 июня 2026, 10:47 |
5883
18 Comments
Динамо сообщило, состоится ли трансфер Пономаренко в Галатасарай
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко
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Киевское «Динамо» не собирается продавать форварда Матвея Пономаренко, несмотря на все слухи, которые появились в прессе в последнее время. Об этом сообщил директор медиадепартамента Юрий Корзаченко:

«Те, кто, подхватывает такого рода «инсайды», либо не очень знакомы с принципами функционирования трансферного рынка, либо сознательно подхватывают провокацию как средство для повышения посещаемости своих ресурсов.

Собственно, и сомнительные турецкие первоисточники явно используют фамилию Пономаренко для кликбейта. Без каких-либо ссылок, вроде как инсайдерскую информацию. И – без всякой ответственности за эту трансферную «бомбу».

Интересно, что буквально вчера президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал ближайшее будущее Пономаренко в киевском клубе. На форварда в команде рассчитывают, связывают с ним немалые надежды.

Убежден, что до завершения трансферного «окна» мы еще не раз услышим об интересе к Пономаренко, увидим «ценники» на его трансфер. С одной стороны, это радует – воспитанник динамовской школы высоко котируется в футбольном мире.

С другой – подобные новости из «неофициальных источников» вряд ли способствуют спокойной подготовке того или иного игрока к ответственным турнирным испытаниям. Советовал бы коллегам обращать на это внимание...», – сказал Корзаченко.

В прошлом сезоне талантливый форвард провел 23 матча, в которых забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Пономаренко стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона с 13 мячами.

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Динамо Киев Матвей Пономаренко Юрий Корзаченко чемпионат Турции по футболу Галатасарай трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 18
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Алейника уволить за профнепригодность. Чувак по ходу по блату сюда пришел работать 
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+9
Людоньки! Я переживаю! Чи є якась інформація щодо Луніна? Чи прийнято остаточне рішення? Чи зробило керівництво резонансну заяву? 
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+5
Зачекайте трошки.. Невдовзi  вiдбудеться його трансфер у бiльш славетний клуб. В Трабзонспор. 
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+5
це все Олійченко розігнав. Звільнити його негайно!!! 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Це відповідь Олійченку і Ко. які вчора це лайно вкинули і розповсюдили
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+2
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Схоже, черговий сезон "Лунін і Реал" ще тільки знімають, то поки запустили міні-серіал "Мотя і Сарай".
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+2
Спідометра давно треба здихаться, позорище..
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0
Це добре! Пономаренко повинен залишитись в Динамо. Це теперішнє і майбутнє клубу!
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0
МОИМИ словами еще раз подтверждено официальным представителем Динамо, что провокации в адрес клуба в виде фейков о якобы продажи Моти осуществлялись с целью проведения ИПСО против динамо и конкретно с целью нарушить психологическое состояние Пономаренко и вбить клин между ним и руководством клуба  в аккурат перед квалификай ЛЕ. Чисто донецкий ахметовский стиль ИПСО через проплаченные СМИ. Ничего нового.
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0
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Звісно неправдива, Галатасарай навряд чи знає про існування Мотрі. Відомо, що Мотря переходить в естонську Левадію, трансфер майже закритий 
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-4
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