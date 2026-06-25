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  4. Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 20:42 |
987
3

Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб

Матвей может перейти в «Галатасарай»

25 июня 2026, 20:42 |
987
3 Comments
Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» проявил серьезный интерес к одному из самых перспективных молодых футболистов киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

По информации источников, стамбульский клуб уже начал официальные переговоры о возможном трансфере 19-летнего нападающего. Руководство чемпиона Турции внимательно следит за прогрессом украинца и хочет приобрести его уже этим летом.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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"Галатасарай розпочав контакти" і "офіційні переговори" - це трохи інші речі...Ні?!!!!
Хоча знову турецька команда... знову Олійченко... Чому я дивуюся...!!??
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+1
Друга команда у турків укомплектована, навіщо їм Мотря? Приймайте пропозицію естонської Левадії! 
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0
Можна було і не дивитися, хто атор - якщо повна маячня, то автор безумовно Олійченко І джерело, на яке йде посилання, вартує автора Шановному виданню пропоную звільнити Олійченка і взяти за сумісництвом нашу прибиральницю Любу Підвищення рейтингів гарантую!) 
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