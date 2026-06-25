Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб
Матвей может перейти в «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» проявил серьезный интерес к одному из самых перспективных молодых футболистов киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.
По информации источников, стамбульский клуб уже начал официальные переговоры о возможном трансфере 19-летнего нападающего. Руководство чемпиона Турции внимательно следит за прогрессом украинца и хочет приобрести его уже этим летом.
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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