Динамо начало официальные переговоры о продаже Пономаренко. Назван клуб

Турецкий «Галатасарай» проявил серьезный интерес к одному из самых перспективных молодых футболистов киевского «Динамо» Матвею Пономаренко.

По информации источников, стамбульский клуб уже начал официальные переговоры о возможном трансфере 19-летнего нападающего. Руководство чемпиона Турции внимательно следит за прогрессом украинца и хочет приобрести его уже этим летом.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.