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  4. Мбаппе – в старте, где Холанд? Названы составы на матч Норвегия – Франция
Чемпионат мира
26 июня 2026, 20:50 | Обновлено 26 июня 2026, 20:54
489
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Мбаппе – в старте, где Холанд? Названы составы на матч Норвегия – Франция

Эрлинг и другие норвежские звезды остались в резерве, встреча начнется 26 июня в 22:00

26 июня 2026, 20:50 | Обновлено 26 июня 2026, 20:54
489
3 Comments
Мбаппе – в старте, где Холанд? Названы составы на матч Норвегия – Франция
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26 июня состоит матч 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Франции.

Перед стартом поединка наставники команд – Столе Сольбаккен и Дидье Дешам – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эрлинг Холанд, Александер Серлот, Мартин Эдегор остались в резерве норвежцев. У французов с первых минут в нападении выйдут Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и Килиан Мбаппе.

Норвегия и Франции выиграли стартовые два тура группового этапа (у Сенегала и Ирака), досрочно гарантировав себе место в плей-офф. В очном противостоянии эти команды определят победителя и вторую лучшую сборную квартета.

Стартовые составы на матч Норвегия – Франция:

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Стали известны стартовые составы на матч чемпионата мира Сенегал – Ирак
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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задача в груповому етапі виконали,
тому і нафік ризикувати Нідерландам кращими гравцями.
Друга команда цієї групи гратиме з Кот-д'Івуар.
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Гарний хід від тренера Норвегії...
 Свіжі Холланд, Едегор, Серлот і Берге на другий тайм, хвилини з 60ї.
 Цікаво, дуже цікаво!!!
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