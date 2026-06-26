Мбаппе – в старте, где Холанд? Названы составы на матч Норвегия – Франция
Эрлинг и другие норвежские звезды остались в резерве, встреча начнется 26 июня в 22:00
26 июня состоит матч 3-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Норвегии и Франции.
Перед стартом поединка наставники команд – Столе Сольбаккен и Дидье Дешам – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Эрлинг Холанд, Александер Серлот, Мартин Эдегор остались в резерве норвежцев. У французов с первых минут в нападении выйдут Усман Дембеле, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и Килиан Мбаппе.
Норвегия и Франции выиграли стартовые два тура группового этапа (у Сенегала и Ирака), досрочно гарантировав себе место в плей-офф. В очном противостоянии эти команды определят победителя и вторую лучшую сборную квартета.
Стартовые составы на матч Норвегия – Франция:
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Цікаво, дуже цікаво!!!