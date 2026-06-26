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  4. Маркевич назвал главного фаворита ЧМ-2026
Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:52 |
848
0

Маркевич назвал главного фаворита ЧМ-2026

У французов самые большие шансы на победу на чемпионате мира

26 июня 2026, 12:52 |
848
0
Маркевич назвал главного фаворита ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич
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Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от ЧМ-2026.

75-летний специалист считает, что главным фаворитом мундиаля является сборная Франции.

«Еще до начала чемпионата я назвал Францию одним из главных фаворитов. Так что, наверное, я и впредь буду придерживаться своего мнения. Я бы поставил на Францию», – сказал Маркевич.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины. На ЧМ-2022 аргентинцы победили в финале Францию в серии пенальти. Нынешний чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

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Мирон Маркевич ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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