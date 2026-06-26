Маркевич назвал главного фаворита ЧМ-2026

Известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от ЧМ-2026.

75-летний специалист считает, что главным фаворитом мундиаля является сборная Франции.

«Еще до начала чемпионата я назвал Францию одним из главных фаворитов. Так что, наверное, я и впредь буду придерживаться своего мнения. Я бы поставил на Францию», – сказал Маркевич.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины. На ЧМ-2022 аргентинцы победили в финале Францию в серии пенальти. Нынешний чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.