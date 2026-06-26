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Чемпионат мира
26 июня 2026, 12:26 | Обновлено 26 июня 2026, 12:28
223
0

Турция продолжила победную серию против хозяев ЧМ

США стали очередной жертвой турок

26 июня 2026, 12:26 | Обновлено 26 июня 2026, 12:28
223
0
Турция продолжила победную серию против хозяев ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Турции продолжила свою победную серию на чемпионатах мира над сборными, принимавшими мундиаль.

В этот раз турки победили в Инглвуде сборную США со счетом 3:2 в поединке третьего тура ЧМ-2026.

Напомним, что в 2002 году Турция победила в Рифу сборную Японии со счетом 1:0 и в Дегу сборную Южной Кореи со счетом 3:2.

Победная серия сборной Турции на чемпионатах мира над сборными, принимавших мундиаль

  • 2026: Инглвуд, США – 3:2
  • 2002: Дегу, Южная Корея – 3:2
  • 2002: Рифу, Япония – 1:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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