Турция продолжила победную серию против хозяев ЧМ
США стали очередной жертвой турок
Сборная Турции продолжила свою победную серию на чемпионатах мира над сборными, принимавшими мундиаль.
В этот раз турки победили в Инглвуде сборную США со счетом 3:2 в поединке третьего тура ЧМ-2026.
Напомним, что в 2002 году Турция победила в Рифу сборную Японии со счетом 1:0 и в Дегу сборную Южной Кореи со счетом 3:2.
Победная серия сборной Турции на чемпионатах мира над сборными, принимавших мундиаль
- 2026: Инглвуд, США – 3:2
- 2002: Дегу, Южная Корея – 3:2
- 2002: Рифу, Япония – 1:0
🇹🇷 La Turquie a remporté chacun de ses 3 matchs contre les pays hôtes à la Coupe du Monde :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 26, 2026
- Turquie 1-0 Japon le 18 juin 2002 (à Rifu)
- Turquie 3-2 Corée du Sud le 29 juin 2002 (à Daegu)
- Turquie 3-2 Etats-Unis le 25 juin 2026 (à Inglewood) #USATUR
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