Турция продолжила победную серию против хозяев ЧМ

Сборная Турции продолжила свою победную серию на чемпионатах мира над сборными, принимавшими мундиаль.

В этот раз турки победили в Инглвуде сборную США со счетом 3:2 в поединке третьего тура ЧМ-2026.

Напомним, что в 2002 году Турция победила в Рифу сборную Японии со счетом 1:0 и в Дегу сборную Южной Кореи со счетом 3:2.

Победная серия сборной Турции на чемпионатах мира над сборными, принимавших мундиаль

🇹🇷 La Turquie a remporté chacun de ses 3 matchs contre les pays hôtes à la Coupe du Monde :



- Turquie 1-0 Japon le 18 juin 2002 (à Rifu)

- Turquie 3-2 Corée du Sud le 29 juin 2002 (à Daegu)

- Turquie 3-2 Etats-Unis le 25 juin 2026 (à Inglewood) #USATUR