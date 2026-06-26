Украинский полузащитник покинет Премьер-лигу и перейдет в польский клуб

Полузащитник киевской «Оболони» и бывший игрок сборной Украины U-19 Иван Нестеренко покинет клуб Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы польские «Лехия» Гданськ и «Полония» из Варшавы. Оба клуба ведут переговоры с украинцем, в ходе которых обсудят условия будущего соглашения.

Интерес к Нестеренко проявили одесский «Черноморец» и луганская «Заря», сохранить игрока планировала и «Оболонь», однако полузащитник не собирается оставаться в украинском чемпионате.

Контракт Ивана истекает 30 июня, поэтому к одному из польских клубов он сможет присоединиться на правах свободного агента.

В прошлом сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.