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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 19:51 | Обновлено 26 июня 2026, 20:54
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Украинский полузащитник покинет Премьер-лигу и перейдет в польский клуб

«Лехия» Гданськ и «Полония» из Варшавы ведут переговоры о переходе Ивана Нестеренко

26 июня 2026, 19:51 | Обновлено 26 июня 2026, 20:54
537
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Украинский полузащитник покинет Премьер-лигу и перейдет в польский клуб
ФК Оболонь Киев. Иван Нестеренко
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Полузащитник киевской «Оболони» и бывший игрок сборной Украины U-19 Иван Нестеренко покинет клуб Премьер-лиги во время летнего трансферного окна.

В услугах 22-летнего футболиста заинтересованы польские «Лехия» Гданськ и «Полония» из Варшавы. Оба клуба ведут переговоры с украинцем, в ходе которых обсудят условия будущего соглашения.

Интерес к Нестеренко проявили одесский «Черноморец» и луганская «Заря», сохранить игрока планировала и «Оболонь», однако полузащитник не собирается оставаться в украинском чемпионате.

Контракт Ивана истекает 30 июня, поэтому к одному из польских клубов он сможет присоединиться на правах свободного агента.

В прошлом сезоне полузащитник провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста составляет 300 тысяч евро.

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Оболонь Киев Иван Нестеренко чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск Полония Варшава трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: 24 канал
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Ух, Пивнічний Київ цього літа заробить - на 1,5 нові склади. Слободян має не просто підняти з/п, а мінімум подвоїти ;)
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