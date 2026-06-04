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Украина. Премьер лига
04 июня 2026, 15:34 | Обновлено 04 июня 2026, 16:28
298
0

Оболонь определилась с будущим ведущих игроков

Киевляне хотят избежать кадровых потерь

04 июня 2026, 15:34 | Обновлено 04 июня 2026, 16:28
298
0
Оболонь определилась с будущим ведущих игроков
ФК Оболонь
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Как стало известно Sport.ua, у ФК «Оболонь» сейчас на повестке дня вопрос – кто останется в команде из тех игроков, у которых заканчиваются соглашения 30 июня.

По имеющейся информации, согласились пролонгировать контракты Сергей Суханов, Денис Теслюк, Максим Грисьо, Тарас Мороз, Игорь Мединский. Прилагаются усилия, чтобы в «Оболони» продолжил карьеру арендованный у «Ворсклы» Иван Нестеренко.

Что же касается сообщений в СМИ о резком росте в ФК «Оболонь» зарплат для основных игроков, то оно будет, но несущественное.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев инсайд Сергей Суханов Денис Теслюк Максим Грисьо Тарас Мороз Игорь Мединский Иван Нестеренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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