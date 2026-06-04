Оболонь определилась с будущим ведущих игроков

Как стало известно Sport.ua, у ФК «Оболонь» сейчас на повестке дня вопрос – кто останется в команде из тех игроков, у которых заканчиваются соглашения 30 июня.

По имеющейся информации, согласились пролонгировать контракты Сергей Суханов, Денис Теслюк, Максим Грисьо, Тарас Мороз, Игорь Мединский. Прилагаются усилия, чтобы в «Оболони» продолжил карьеру арендованный у «Ворсклы» Иван Нестеренко.

Что же касается сообщений в СМИ о резком росте в ФК «Оболонь» зарплат для основных игроков, то оно будет, но несущественное.