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  4. Киевляне на седьмом небе от счастья. Президент клуба УПЛ повысит зарплаты
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 20:08 |
1038
0

Киевляне на седьмом небе от счастья. Президент клуба УПЛ повысит зарплаты

«Оболонь» получит повышение зарплат

03 июня 2026, 20:08 |
1038
0
Киевляне на седьмом небе от счастья. Президент клуба УПЛ повысит зарплаты
ФК Оболонь. Александр Слободян
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Киевская «Оболонь» подходит к новому сезону с более амбициозными финансовыми возможностями.

По информации источника, президент клуба Александр Слободян принял решение увеличить зарплатный фонд команды. Если раньше в клубе редко предлагали высокие по меркам УПЛ контракты, то теперь «пивовары» готовы платить отдельным футболистам от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.

После уверенного сохранения места в УПЛ без участия в переходных матчах руководство клуба уже начало подготовку к новому сезону. Ранее сообщалось, что «Оболонь» работает над продлением контрактов с ключевыми игроками.

Благодаря увеличению бюджета клуб также рассчитывает активнее работать на трансферном рынке и привлекать футболистов более высокого уровня.

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Александр Слободян Оболонь Киев финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
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