Киевляне на седьмом небе от счастья. Президент клуба УПЛ повысит зарплаты
«Оболонь» получит повышение зарплат
Киевская «Оболонь» подходит к новому сезону с более амбициозными финансовыми возможностями.
По информации источника, президент клуба Александр Слободян принял решение увеличить зарплатный фонд команды. Если раньше в клубе редко предлагали высокие по меркам УПЛ контракты, то теперь «пивовары» готовы платить отдельным футболистам от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.
После уверенного сохранения места в УПЛ без участия в переходных матчах руководство клуба уже начало подготовку к новому сезону. Ранее сообщалось, что «Оболонь» работает над продлением контрактов с ключевыми игроками.
Благодаря увеличению бюджета клуб также рассчитывает активнее работать на трансферном рынке и привлекать футболистов более высокого уровня.
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