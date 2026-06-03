Киевляне на седьмом небе от счастья. Президент клуба УПЛ повысит зарплаты

Киевская «Оболонь» подходит к новому сезону с более амбициозными финансовыми возможностями.

По информации источника, президент клуба Александр Слободян принял решение увеличить зарплатный фонд команды. Если раньше в клубе редко предлагали высокие по меркам УПЛ контракты, то теперь «пивовары» готовы платить отдельным футболистам от 6 до 8 тысяч долларов в месяц.

После уверенного сохранения места в УПЛ без участия в переходных матчах руководство клуба уже начало подготовку к новому сезону. Ранее сообщалось, что «Оболонь» работает над продлением контрактов с ключевыми игроками.

Благодаря увеличению бюджета клуб также рассчитывает активнее работать на трансферном рынке и привлекать футболистов более высокого уровня.