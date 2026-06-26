ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с защитником

«Полесье» попрощалось с украинским защитником Сергеем Корнийчуком. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги подошло к концу.

Прошедшей сезон Сергей Корнийчук провел в составе «Вереса». За 18 матчей на клубном уровне он результативными действиями не отличился. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» обратило внимание на украинского вратаря.