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Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 10:45 | Обновлено 26 июня 2026, 11:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с защитником

Сергей Корнийчук покинул житомирский клуб

26 июня 2026, 10:45 | Обновлено 26 июня 2026, 11:57
1003
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье попрощалось с защитником
Полесья. Сергей Корнийчук
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«Полесье» попрощалось с украинским защитником Сергеем Корнийчуком. Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Соглашение между 21-летним футболистом и представителем Украинской Премьер-лиги подошло к концу.

Прошедшей сезон Сергей Корнийчук провел в составе «Вереса». За 18 матчей на клубном уровне он результативными действиями не отличился. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Полесье» обратило внимание на украинского вратаря.

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Сергей Корнийчук Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Полесье
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Суркіс, не спи, ось тобі захисник, який на голову сильніший за зятьків і дубінчаків
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