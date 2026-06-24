Полесье обратило внимание на украинского вратаря, который феерит в Европе

Голкипер греческого «Панетоликоса» Евгений Кучеренко попал в сферу интересов житомирского «Полесья», которое планирует усилить позицию первого номера.

По информации источника, украинский клуб планировал подписать 26-летнего футболиста, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тысяч евро.

Главной проблемой для осуществления трансфера является позиция представителя Суперлиги – греки не собираются рассматривать предложения «Полесья» и польского «Мотора».

Кучеренко присоединился к «Панетоликосу» в январе 2026 года и с тех пор провел 20 матчей, в которых пропустил 26 мячей и трижды сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Украинский голкипер был признан лучшим игроком сезона на своей позиции, а также вошел в символическую сборную Суперлиги 2025/26.