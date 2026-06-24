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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 21:31 |
584
0

Полесье обратило внимание на украинского вратаря, который феерит в Европе

Житомирский клуб планировал подписать Евгения Кучеренко, который выступает за «Панетоликос»

24 июня 2026, 21:31 |
584
0
Полесье обратило внимание на украинского вратаря, который феерит в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Кучеренко
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Голкипер греческого «Панетоликоса» Евгений Кучеренко попал в сферу интересов житомирского «Полесья», которое планирует усилить позицию первого номера.

По информации источника, украинский клуб планировал подписать 26-летнего футболиста, трансферная стоимость которого оценивается в 400 тысяч евро.

Главной проблемой для осуществления трансфера является позиция представителя Суперлиги – греки не собираются рассматривать предложения «Полесья» и польского «Мотора».

Кучеренко присоединился к «Панетоликосу» в январе 2026 года и с тех пор провел 20 матчей, в которых пропустил 26 мячей и трижды сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Украинский голкипер был признан лучшим игроком сезона на своей позиции, а также вошел в символическую сборную Суперлиги 2025/26.

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Полесье Житомир чемпионат Греции по футболу Панетоликос Евгений Кучеренко ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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