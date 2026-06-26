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Чемпионат мира
26 июня 2026, 10:34 |
77
0

Нидерланды победой над Тунисом продолжили беспроигрышные серии на ЧМ

«Оранье» не проиграют с 2010 года в основное время матчей, а с 1994 года – на групповых этапах

26 июня 2026, 10:34 |
77
0
Нидерланды победой над Тунисом продолжили беспроигрышные серии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Нидерландов, благодаря победе над Тунисом, продолжила свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира.

Нидерландцы с 2010 года уже в 22 матчах не проиграют в основное время.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (22)

  • 2026: Тунис – 3:1
  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Аргентина – 2:2
  • 2022: США – 3:1
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Бразилия – 3:0
  • 2014: Аргентина – 0:0
  • 2014: Коста-Рика – 0:0
  • 2014: Мексика – 2:1
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Испания – 0:0
  • 2010: Уругвай – 3:2
  • 2010: Бразилия – 2:1
  • 2010: Словакия – 2:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0

Нидерланды не проигрывают на групповых этапах мировых первенств уже 19 матчей подряд, начиная с 1994 года.

Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (19)

  • 2026: Тунис – 3:1
  • 2026: Швеция – 5:1
  • 2026: Япония – 2:2
  • 2022: Катар – 2:0
  • 2022: Эквадор – 1:1
  • 2022: Сенегал – 2:0
  • 2014: Чили – 2:0
  • 2014: Австралия – 3:2
  • 2014: Испания – 5:1
  • 2010: Камерун – 2:1
  • 2010: Япония – 1:0
  • 2010: Дания – 2:0
  • 2006: Аргентина – 0:0
  • 2006: Кот-д'Ивуар – 2:1
  • 2006: Сербия и Черногория – 1:0
  • 1998: Мексика – 2:2
  • 1998: Южная Корея – 5:0
  • 1998: Бельгия – 0:0
  • 1994: Марокко – 2:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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