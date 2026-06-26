Чемпионат мира26 июня 2026, 10:34 |
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Нидерланды победой над Тунисом продолжили беспроигрышные серии на ЧМ
«Оранье» не проиграют с 2010 года в основное время матчей, а с 1994 года – на групповых этапах
26 июня 2026, 10:34 |
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Сборная Нидерландов, благодаря победе над Тунисом, продолжила свои беспроигрышные серии на чемпионатах мира.
Нидерландцы с 2010 года уже в 22 матчах не проиграют в основное время.
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на чемпионатах мира в основное время матчей (22)
- 2026: Тунис – 3:1
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Аргентина – 2:2
- 2022: США – 3:1
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Бразилия – 3:0
- 2014: Аргентина – 0:0
- 2014: Коста-Рика – 0:0
- 2014: Мексика – 2:1
- 2014: Чили – 2:0
- 2014: Австралия – 3:2
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Испания – 0:0
- 2010: Уругвай – 3:2
- 2010: Бразилия – 2:1
- 2010: Словакия – 2:1
- 2010: Камерун – 2:1
- 2010: Япония – 1:0
- 2010: Дания – 2:0
Нидерланды не проигрывают на групповых этапах мировых первенств уже 19 матчей подряд, начиная с 1994 года.
Беспроигрышная серия сборной Нидерландов на групповых этапах чемпионатов мира (19)
- 2026: Тунис – 3:1
- 2026: Швеция – 5:1
- 2026: Япония – 2:2
- 2022: Катар – 2:0
- 2022: Эквадор – 1:1
- 2022: Сенегал – 2:0
- 2014: Чили – 2:0
- 2014: Австралия – 3:2
- 2014: Испания – 5:1
- 2010: Камерун – 2:1
- 2010: Япония – 1:0
- 2010: Дания – 2:0
- 2006: Аргентина – 0:0
- 2006: Кот-д'Ивуар – 2:1
- 2006: Сербия и Черногория – 1:0
- 1998: Мексика – 2:2
- 1998: Южная Корея – 5:0
- 1998: Бельгия – 0:0
- 1994: Марокко – 2:1
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