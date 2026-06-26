Арда ГЮЛЕР: «Что бы критики ни говорили, они правы»

Лидер национальной сборной Турции Арда Гюлер лаконично подпил итоги Мундиаля для своей национальной команды, заявив, что готов к шквалу критики после провального ЧМ-2026.

«Вся критика оправдана. Я плохо сыграл. Никто из нас не сыграл хорошо. Мы должны с ними согласиться. Что бы критики ни говорили, они правы. Надеюсь, мы исправим ситуацию в дальнейшем», – сказал Гюллер.

Турция заняла последнее место в квартете D. Команда проиграла Австралии (0:2), Эквадору (0:1) и выиграла у США (3:2), а Гюллер отметился голом в этой встрече.