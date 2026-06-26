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  4. Арда ГЮЛЕР: «Что бы критики ни говорили, они правы»
Чемпионат мира
26 июня 2026, 08:41 |
205
0

Арда ГЮЛЕР: «Что бы критики ни говорили, они правы»

Лидер сборной Турции извинился перед фанатами

26 июня 2026, 08:41 |
205
0
Арда ГЮЛЕР: «Что бы критики ни говорили, они правы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер
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Лидер национальной сборной Турции Арда Гюлер лаконично подпил итоги Мундиаля для своей национальной команды, заявив, что готов к шквалу критики после провального ЧМ-2026.

«Вся критика оправдана. Я плохо сыграл. Никто из нас не сыграл хорошо. Мы должны с ними согласиться. Что бы критики ни говорили, они правы. Надеюсь, мы исправим ситуацию в дальнейшем», – сказал Гюллер.

Турция заняла последнее место в квартете D. Команда проиграла Австралии (0:2), Эквадору (0:1) и выиграла у США (3:2), а Гюллер отметился голом в этой встрече.

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Арда Гюлер сборная Турции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Fanatik
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