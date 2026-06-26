Пономарев подтвердил. ЛНЗ попрощается с двумя опытными украинцами

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, почему Илья Путря и Вячеслав Танковский покинули расположение «фиолетовых».

«Будем строить команду, в которой, по мнению штаба, будут играть те футболисты, которые будут конкурировать, которые будут выполнять те условия. Хотя что касается Славы Танковского, Ильи Путри – это хорошие, качественные футболисты, которые помогли команде и помогли качественно, но мы проанализировали все моменты.

Каждый футболист в этом возрасте хочет играть, хочет быть основным игроком. И мы даем им такую ​​возможность, чтобы они имели возможность проявить себя в команде, чтобы они не могли сказать гарантию, а больше шансов иметь игровое время. Поэтому я считаю, что это нормальный процесс», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что оба опытных украинских футболиста продолжат карьеру в составе новичка УПЛ – черновицкой Буковины.