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  4. Пономарев подтвердил. ЛНЗ попрощается с двумя опытными украинцами
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 06:49 |
670
0

Пономарев подтвердил. ЛНЗ попрощается с двумя опытными украинцами

Илья Путря и Вячеслав Танковский не будут выступать за «фиолетовых»

26 июня 2026, 06:49 |
670
0
Пономарев подтвердил. ЛНЗ попрощается с двумя опытными украинцами
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев
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Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, почему Илья Путря и Вячеслав Танковский покинули расположение «фиолетовых».

«Будем строить команду, в которой, по мнению штаба, будут играть те футболисты, которые будут конкурировать, которые будут выполнять те условия. Хотя что касается Славы Танковского, Ильи Путри – это хорошие, качественные футболисты, которые помогли команде и помогли качественно, но мы проанализировали все моменты.

Каждый футболист в этом возрасте хочет играть, хочет быть основным игроком. И мы даем им такую ​​возможность, чтобы они имели возможность проявить себя в команде, чтобы они не могли сказать гарантию, а больше шансов иметь игровое время. Поэтому я считаю, что это нормальный процесс», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что оба опытных украинских футболиста продолжат карьеру в составе новичка УПЛ – черновицкой Буковины.

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Илья Путря Вячеслав Танковский Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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