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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 15:55 | Обновлено 22 июня 2026, 16:04
614
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с двумя футболистами

Черкасский клуб покинули Вячеслав Танковский и Марко Подоляк

22 июня 2026, 15:55 | Обновлено 22 июня 2026, 16:04
614
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с двумя футболистами
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ попрощался с двумя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бронзовый призер прошедшего сезона Украинской Премьер-лиги покинули полузащитника Марко Подоляк и Вячеслав Танковский. Стороны преждевременно расторгли соглашения, который действовали до лета 2027 года.

На счету Марко Подоляка в прошедшем сезоне 1 матч, без результативных действий. На счету Танковского же 20 поединков, 1 гол и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» готова арендовать двух футболистов ЛНЗ.

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Даниил Кирияка Источник: ФК ЛНЗ
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