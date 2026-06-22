Украина. Премьер лига22 июня 2026, 15:55 | Обновлено 22 июня 2026, 16:04
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с двумя футболистами
Черкасский клуб покинули Вячеслав Танковский и Марко Подоляк
22 июня 2026, 15:55 | Обновлено 22 июня 2026, 16:04
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Черкасский ЛНЗ попрощался с двумя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бронзовый призер прошедшего сезона Украинской Премьер-лиги покинули полузащитника Марко Подоляк и Вячеслав Танковский. Стороны преждевременно расторгли соглашения, который действовали до лета 2027 года.
На счету Марко Подоляка в прошедшем сезоне 1 матч, без результативных действий. На счету Танковского же 20 поединков, 1 гол и 1 голевая передача.
Ранее сообщалось о том, что «Буковина» готова арендовать двух футболистов ЛНЗ.
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