ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с двумя футболистами

Черкасский ЛНЗ попрощался с двумя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бронзовый призер прошедшего сезона Украинской Премьер-лиги покинули полузащитника Марко Подоляк и Вячеслав Танковский. Стороны преждевременно расторгли соглашения, который действовали до лета 2027 года.

На счету Марко Подоляка в прошедшем сезоне 1 матч, без результативных действий. На счету Танковского же 20 поединков, 1 гол и 1 голевая передача.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» готова арендовать двух футболистов ЛНЗ.