Буковина готова арендовать двух футболистов ЛНЗ

«Буковина» может усилиться двумя игроками ЛНЗ. Об этом сообщает Игор Бурбас.

По информации источника, клуб из Черновцов, который по итогам прошедшего сезона вышел в УПЛ, нацелился на аренду двух футболистов: вингер Илья Путря и хавбек Вячеслав Танковский.

В прошедшем сезоне на счету Вячеслава Танковского 20 матчей, в которых он отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Илья Путря за 4 сыгранных матча отличился 1 точным ударом.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» попрощалась с форвардом.