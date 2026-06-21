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Украина. Премьер лига
21 июня 2026, 22:57 | Обновлено 21 июня 2026, 23:00
356
0

Буковина готова арендовать двух футболистов ЛНЗ

На радары клуб из Черновцов попали Илья Путря и Вяеслав Танковский

21 июня 2026, 22:57 | Обновлено 21 июня 2026, 23:00
356
0
Буковина готова арендовать двух футболистов ЛНЗ
ФК Буковина
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«Буковина» может усилиться двумя игроками ЛНЗ. Об этом сообщает Игор Бурбас.

По информации источника, клуб из Черновцов, который по итогам прошедшего сезона вышел в УПЛ, нацелился на аренду двух футболистов: вингер Илья Путря и хавбек Вячеслав Танковский.

В прошедшем сезоне на счету Вячеслава Танковского 20 матчей, в которых он отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Илья Путря за 4 сыгранных матча отличился 1 точным ударом.

Ранее сообщалось о том, что «Буковина» попрощалась с форвардом.

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Даниил Кирияка Источник: Игорь Бурбас
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