Буковина готова арендовать двух футболистов ЛНЗ
На радары клуб из Черновцов попали Илья Путря и Вяеслав Танковский
«Буковина» может усилиться двумя игроками ЛНЗ. Об этом сообщает Игор Бурбас.
По информации источника, клуб из Черновцов, который по итогам прошедшего сезона вышел в УПЛ, нацелился на аренду двух футболистов: вингер Илья Путря и хавбек Вячеслав Танковский.
В прошедшем сезоне на счету Вячеслава Танковского 20 матчей, в которых он отличился 1 голом и 1 голевой передачей. Илья Путря за 4 сыгранных матча отличился 1 точным ударом.
Ранее сообщалось о том, что «Буковина» попрощалась с форвардом.
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