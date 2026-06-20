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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 13:49 | Обновлено 20 июня 2026, 14:26
697
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ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с форвардом после выхода в Премьер-лигу

Черновицкий клуб сообщил, что нападающий Даниил Гончарук получит статус свободного агента

20 июня 2026, 13:49 | Обновлено 20 июня 2026, 14:26
697
0
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина попрощалась с форвардом после выхода в Премьер-лигу
ФК Буковина Черновцы. Даниил Гончарук
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Черновицкая «Буковина» и форвард Даниил Гончарук договорились о завершении сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба клуба, который завоевал путевку в Премьер-лигу.

По окончания срока действия контракта, который истекает в конце июня, стороны решили не продлевать соглашение, поэтому 23-летний нападающий получит статус свободного агента.

Гончарук присоединился к «Буковине» в феврале 2024 года. Всего за два с половиной сезона в составе «желто-черных» сыграл 41 матч и записал в свой актив восемь голов и семь результативных передач.

В чемпионском для «желто-черных» сезоне 2025/26, большую часть которого футболист пропустил из-за травмы, Гончарук провел пять поединков за основную команду и отличился двумя голами, а также дважды выходил на поле в составе «Буковины-2», забив два мяча.

ФК «Буковина» выразила искреннюю благодарность игроку за годы, проведенные в составе «желто-черных», самоотверженный труд, важные голы и его вклад в победы команды. Клуб пожелал нападающему крепкого здоровья, новых профессиональных вызовов и успехов в дальнейшей карьере.

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Буковина Черновцы Даниил Гончарук трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Буковина
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