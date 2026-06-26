Сетка плей-офф ЧМ-2026. Группы С и F: определены еще две пары 1/16 финала
Сборная Бразилии встретится с Японией, команда Нидерландов поборется с Марокко
По итогам групп С и F на чемпионате мира 2026 определены две пары 1/16 финала.
Сборная Бразилии, занявшая первое место в группе С, на старте плей-офф встретится с командой Японии. Японцы стали вторыми в квартете F.
Сборная Нидерландов – победитель группы F – в 1/16 финала сыграет против Марокко. Марокканцы заняли второе место в квартете C.
- Таблица группы С: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- Таблица группы F: Нидерланды (7), Япония (5), Швеция (4), Тунис (0)
Днем ранее на ЧМ-2026 была определена первая пара 1/16 финала – ЮАР и Канада проведут очное противостояние после того, как впервые в истории прошли в плей-офф.
Победители пар ЮАР – Канада и Нидерланды – Марокко встретятся друг с другом в 1/8 финала.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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