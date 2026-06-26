ЧМ-2026. Четвертая пара 1/16 финала: определен соперник сборной США
Американцы встретятся с командой Боснии и Герцеговины
Сборные США и Боснии и Герцеговины образовали четвертую уже известную пару 1/16 финала чемпионата мира 2026.
Американцы досрочно выиграли группу D, а боснийцы заняли итоговое место в квартете B.
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Это первая пара определившаяся пара плей-офф с командой из топ-8 рейтинга третьих мест.
В ФИФА заранее определила сетку плей-офф чемпионата мира 2026 – каждая из восьми команд, занявших третьи места в группах, сыграет против сборной, которая финишировала первой в своем квартете.
Поскольку в ФИФА стремились обеспечить, чтобы команды из одной группы не встретились снова до четвертьфинала, сборные, занявшие третьи места, распределялись по сетке в зависимости от того, из каких именно групп они выходили в плей-офф.
В большинстве вариантов, которые ФИФА просчитывала по ходу турнира, команда, занявшая третье место в группе B – Босния и Герцеговина – считалась наиболее вероятным соперником победителя группы D. Этот сценарий реализовался после ничьей Швеции и Японии в последнем туре группы F.
Ранее на ЧМ-2026 также были определены еще три пары 1/16 финала: ЮАР – Канада, Нидерланды – Марокко, Бразилия – Япония.
Сетка плей-офф ЧМ-2026
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