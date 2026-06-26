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Чемпионат мира
26 июня 2026, 03:29 | Обновлено 26 июня 2026, 03:32
18
0

ВИДЕО. Тунис и Нидерланды обменялись голами за 17 минут второго тайма

Хазем Мастури отличился на 54-й минуте, ван Хекке ответил на 62-й

26 июня 2026, 03:29 | Обновлено 26 июня 2026, 03:32
18
0
ВИДЕО. Тунис и Нидерланды обменялись голами за 17 минут второго тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Туниса и Нидерландов обменялись голами во втором тайме матча 3-го тура группы F чемпионата мир 2026.

На 54-й минуте в составе тунисцев неожиданно отличился Хазем Мастури, а на 62-й Ян Паул ван Хекке вернул нидерландцам гандикап в два мяча.

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Нидерланды переигрывают соперников со счетом 3:1. В первом тайме за подопечных Рональда Кумана отличились Эльес Схири и Брайан Бробби.

Тунис и Нидерланды стартовали 26 июня в 02:00 по Киеву на арене Эрроухед Стэдиум в Канзас Сити.

❗️ ВИДЕО. Тунис и Нидерланды обменялись голами за 17 минут второго тайма

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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