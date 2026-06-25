25 июня сборная Германии проводит матч 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026 против Эквадор, открыв счет уже на 2-й минуте – отличился Лерой Сане.

Во время голевой атаки Александар Павлович в борьбе за мяч ударил ногой по лицу Педро Вите, отдал передачу на Флориана Вирца, который затем оформил ассист на Сане.

Судья поединка – американка Тори Пенсо – засчитала взятие ворот, так как после проверки VAR не было зафиксировано опасной игры от Павловича.

Педро Вите «отомстил» уже на 9-й минуте, отдав ассист на Нильсона Ангуло – Ангуло красивым ударом забил Мануэлю Нойеру. Нильсон сравнят счет – 1:1 в поединке Эквадора и Германии, который стартовал 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

ФОТО. Бутсой в лицо. Судья засчитала спорный гол Германии в ворота Эквадора