ВИДЕО. Эквадор и Германия обменялись голами за 9 стартовых минут матча ЧМ
На забитый мяч Лероя Сане ответил Нильсон Ангуло, 1:1 на старте поединка 3-го тура группы Е
Сборные Эквадора и Германии обменялись голами на старте матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026.
На 2-й минуте ворота эквадорцев поразил Лерой Сане, а уже на 9-й ответил Нильсон Ангуло.
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Германия досрочно стала первой в квартете Е и вышла в плей-офф мундиаля. Эквадору необходимо побеждать, чтобы пробиться в 1/16 финала.
Встреча Эквадора и Германии стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.
❗️ ВИДЕО. Эквадор и Германия обменялись голами за 9 стартовых минут матча ЧМ
ГОЛ! 0:1 Сане, 2 мин.
ГОЛ! 0:1 Ангуло, 9 мин.
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