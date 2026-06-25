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Чемпионат мира
25 июня 2026, 23:15 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
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ВИДЕО. Эквадор и Германия обменялись голами за 9 стартовых минут матча ЧМ

На забитый мяч Лероя Сане ответил Нильсон Ангуло, 1:1 на старте поединка 3-го тура группы Е

25 июня 2026, 23:15 | Обновлено 25 июня 2026, 23:56
208
0
ВИДЕО. Эквадор и Германия обменялись голами за 9 стартовых минут матча ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане
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Сборные Эквадора и Германии обменялись голами на старте матча 3-го тура группы Е чемпионата мира 2026.

На 2-й минуте ворота эквадорцев поразил Лерой Сане, а уже на 9-й ответил Нильсон Ангуло.

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Германия досрочно стала первой в квартете Е и вышла в плей-офф мундиаля. Эквадору необходимо побеждать, чтобы пробиться в 1/16 финала.

Встреча Эквадора и Германии стартовала 25 июня в 23:00 по Киеву на стадионе Мидоулендс-арена в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Эквадор и Германия обменялись голами за 9 стартовых минут матча ЧМ

ГОЛ! 0:1 Сане, 2 мин.

ГОЛ! 0:1 Ангуло, 9 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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