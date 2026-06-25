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Италия
25 июня 2026, 22:49 |
1493
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Милан отказался от согласованного трансфера Криштиану Роналду

В 2018 году «Милан» должен был заполучить Криштиану Роналду

25 июня 2026, 22:49 |
1493
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Милан отказался от согласованного трансфера Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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В 2018 году «Милан» был близок к подписанию Криштиану Роналду. Бывший спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли рассказал, что были достигнуты договоренности с «Реалом» и с агентом игрока Жорже Мендешем, но сделка сорвалась, когда китайская группа владельцев передумала.

Первое предложение было сделано на финале Лиги чемпионов в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», где представители «Милана» встретились с Мендешем.

«Мы подготовили это предложение, эту идею, и Криштиану она показалась очень интересной», – сказал Мирабелли. «Когда мы разговаривали, я, Фассоне и Гаттузо, он сказал: «Я приеду в Милан. Я никогда не участвовал в Лиге Европы, и я приеду, чтобы выиграть ее».

Запрашиваемая «Реалом» цена составляла 100 миллионов евро, с возможностью снижения, и личные условия были согласованы. Все было готово, но китайцы передумали, и тем же летом Роналду оказался в «Ювентусе» за ту же сумму.

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Милан Криштиану Роналду Жорже Мендеш Реал Мадрид Ювентус Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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«Коли ми розмовляли, я, Фассоне і Гаттузо, він сказав: «Я приїду в Мілан. Я ніколи не брав участі у Лізі Європи, і я приїду, щоб виграти її».
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