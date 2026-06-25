Милан отказался от согласованного трансфера Криштиану Роналду

В 2018 году «Милан» был близок к подписанию Криштиану Роналду. Бывший спортивный директор «россонери» Массимилиано Мирабелли рассказал, что были достигнуты договоренности с «Реалом» и с агентом игрока Жорже Мендешем, но сделка сорвалась, когда китайская группа владельцев передумала.

Первое предложение было сделано на финале Лиги чемпионов в Кардиффе между «Ювентусом» и «Реалом», где представители «Милана» встретились с Мендешем.

«Мы подготовили это предложение, эту идею, и Криштиану она показалась очень интересной», – сказал Мирабелли. «Когда мы разговаривали, я, Фассоне и Гаттузо, он сказал: «Я приеду в Милан. Я никогда не участвовал в Лиге Европы, и я приеду, чтобы выиграть ее».

Запрашиваемая «Реалом» цена составляла 100 миллионов евро, с возможностью снижения, и личные условия были согласованы. Все было готово, но китайцы передумали, и тем же летом Роналду оказался в «Ювентусе» за ту же сумму.