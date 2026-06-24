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Чемпионат мира
24 июня 2026, 19:59 | Обновлено 24 июня 2026, 20:00
159
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Рио ФЕРДИНАНД: «Хейтеры Роналду, заткнитесь!»

Рио Фердинанд восхищается Криштиану Роналду

24 июня 2026, 19:59 | Обновлено 24 июня 2026, 20:00
159
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Рио ФЕРДИНАНД: «Хейтеры Роналду, заткнитесь!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в социальных сетях решительно заставил замолчать критиков Криштиану Роналду после матча сборных Португалии и Узбекистана (5:0).

«Криштиану! Боже мой, это то, что он умеет! Серьезно: Криштиану Роналду уже оставил свой след на этом чемпионате мира», – заявил Фердинанд. «И знаете что? Всем сомневающимся… Как можно сомневаться в человеке, который на пути к 1000 голам? Рекордсмен по количеству голов на чемпионатах мира среди португальских игроков: он только что превзошел Эусебиу, великого Эусебиу. Единственный ныне живущий игрок, забивший голы на шести чемпионатах мира. Говорить, что этот парень полностью закончил карьеру, что он не должен играть, что он вредит команде и т.д… На планете не так много центральных нападающих, которые так двигаются. И знаете что? Для хейтеров, которые... они там есть: заткнитесь!»

Рио Фердинанд и Криштиану Роналду играли вместе в «МЮ» с 2003 по 2009 год.

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Руслан Полищук Источник: Goal.com
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Ріо Фердінанд! Ми разом - я такої ж думки про К.Роналду. Насолоджуємось його грою! 
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