Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Ламин Ямаль заставляет меня снова влюбиться в футбол»
Испания
06 апреля 2026, 23:25
Рио ФЕРДИНАНД: «Ламин Ямаль заставляет меня снова влюбиться в футбол»

Рио Фердинанд в восторге от 18-летнего футболиста

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ямаль заставляет меня снова влюбиться в футбол. Раньше были такие игроки, как Марадона, Рикельме, Верон. Вот почему я люблю футбол – из-за игроков, которые шли в обводку и творили сумасшедшие вещи, просто рисковали. Ямаль входит в эту категорию игроков, которые рискуют, хотят устраивать шоу. Если говорить о лучших игроках мира на сегодня, его нельзя не упомянуть», – заявил Фердинанд в сети Х.

Также экс-защитник сборной Англии похвалил испанца за то, что он в 18-летнем возрасте выступил против болельщиков, оскорблявших мусульман.

Ламин Ямаль входит в тройку самых дорогих футболистов планеты по версии Transfermarkt (200 млн евро). В 41 матче сезона он забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.

Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед Барселона Ламин Ямаль
Руслан Полищук
Руслан Полищук
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем