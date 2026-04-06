Рио ФЕРДИНАНД: «Ламин Ямаль заставляет меня снова влюбиться в футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Ямаль заставляет меня снова влюбиться в футбол. Раньше были такие игроки, как Марадона, Рикельме, Верон. Вот почему я люблю футбол – из-за игроков, которые шли в обводку и творили сумасшедшие вещи, просто рисковали. Ямаль входит в эту категорию игроков, которые рискуют, хотят устраивать шоу. Если говорить о лучших игроках мира на сегодня, его нельзя не упомянуть», – заявил Фердинанд в сети Х.

Также экс-защитник сборной Англии похвалил испанца за то, что он в 18-летнем возрасте выступил против болельщиков, оскорблявших мусульман.

Ламин Ямаль входит в тройку самых дорогих футболистов планеты по версии Transfermarkt (200 млн евро). В 41 матче сезона он забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.